San Lorenzo y River se enfrentan con la intención de seguir de racha

El duelo entre San Lorenzo y River comenzará a las 17 en el Nuevo Gasómetro. Marcelo Gallardo no podrá contar con Maximiliano Meza por lesión.

"No me gustó en absoluto. No jugamos bien. Ganamos tres puntos, nada más que eso", remarcó Marcelo Gallardo como autocrítica tras la victoria por 1-0 ante Instituto en el Monumental. Cierto es que a pesar del gol agónico de Gonzalo Montiel, el conjunto de Núñez estuvo lejos de mostrar su mejor nivel futbolístico.