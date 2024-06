Volvieron a pedir Justicia por Rocío Cabrera, la joven que murió luego de dar a luz

Se recordará que, primeramente, su familia había hecho público un reclamo para exigir a las autoridades la entrega de los restos de la joven para poder despedirla . No fue hasta el martes, cuatro días después del fallecimiento, que se pudo realizar su velatorio y entierro. La paceña había asistido al hospital de zona para una cesárea programada, pero sufrió complicaciones y debió ser trasladada de urgencia a Paraná, pero falleció en el Hospital Materno Infantil San Roque .

Según expresó su familia a medios locales, Rocío cursó el embarazo a término con todos los controles y, el jueves 13 de junio, comenzó con su trabajo de parto. No obstante, esa misma noche, una médica determinó que el parto se realizaría por cesárea y no le habrían permitido a la madre de la joven ingresar con ella a la sala de operaciones. Horas más tarde, Rocío habría comenzado a presentar complicaciones y su familia denunció que no fue atendida por el personal del nosocomio. A raíz de la falta de explicaciones y la presunta ausencia de personal de salud, sus seres queridos decidieron iniciar acciones legales para esclarecer la muerte de la madre de dos niños.

ROCÍO CABRERA LA PAZ .jpg Crédito: Infopaer

A una semana del trágico hecho su hermana, Florencia Pimentel, expresó en sus redes sociales: "Mi hermana dejó su vida en manos de enfermeras y médicas que no pueden seguir trabajando porque la trataron mal, la hicieron sufrir, porque estaban apurados por irse a su casa y le hicieron una cesárea no programada". En este sentido, cuestionó: "¿Cómo personas así pueden recibir una matrícula si no tienen el interés de trabajar como realmente lo tienen que hacer? Sigo pidiendo justicia por mi dolor, el de mis hermanos, el de mi mamá y su papá, pero sobre todo por mis sobrinos, esos dos chiquitos que se quedaron sin su mamá".

Incluso, en otra publicación, Pimentel resaltó: "Vi que hay muchos casos similares a los de mi hermana y al mío", haciendo referencia a que denunció que, en el mismo hospital, perdió a un hijo. En los comentarios de sus posteos, un usuario indicó: "Ojalá salga a la luz todo lo malo que hay en el hospital. Años tratando mal a los pacientes, haciendo mala praxis, a las mamás que van a parir las tratan mal y terminan muriendo ¿Hasta cuándo va a seguir muriendo gente inocente? Basta".

El descargo del Ministerio de Salud

El caso tomó relevancia mediática a nivel provincial y el martes por la tarde el Ministerio de Salud provincial emitió un comunicado para informar que se había iniciado una "investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso" y que se procedería con los pasos administrativos para solicitar "informes, documentación y descargos a los profesionales que intervinieron en la atención".

ROCÍO CABRERA MALA PRAXIS LA PAZ.jpg

Desde la cartera sanitaria ratificaron que hubo "comunicación permanente y desde el primer momento" con las autoridades del Hospital 9 de Julio y que un equipo del ministerio se hizo presente en la ciudad para interiorizarse en la situación.