Abrió el año académico 2026 en el Instituto Alberdi

El Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” realizó hoy la apertura del año académico 2026 con una conferencia magistral a cargo de la doctora en Derecho y exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Aída Kemelmajer. Disertó sobre “La reparación de las chances a diez años de vigencia del Código Civil y Comercial”.

Previo al acto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Germán Carlomagno; la vocal Susana Medina; el vocal Miguel Ángel Giorgio y las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage recibieron a Aída Kemelmajer en el Salón de Acuerdos del STJ.

La vocal y directora académica del Instituto (ad honorem), Susana Medina, estuvo a cargo de la apertura del evento y dio las palabras de bienvenida a los presentes.

Instituto Alberdi Justicia

En la oportunidad, Susana Medina destacó que el Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” cumple 31 años “de formación y educación judicial, y desde los últimos 10 los ha acompañado la doctora Aída Kemelmajer abriendo el año académico, lo que es un privilegio para la institución porque apostamos a la educación, a la formación y al perfeccionamiento judicial continuo, apuntando a un servicio de justicia de calidad, eficiente, cercano a la gente y con perspectiva de género”.

A continuación invitó a los presentes a ver un video donde se resumió la actividad de la disertante en estos últimos 10 años, agradeciéndole por “ser parte de la historia viva del Instituto Alberdi”.

A su turno, Kemelmajer inició su exposición con un “video disparador” para comenzar a exponer la temática “chances” y cómo se ha tratado en diversos fallos y casos puntuales.

En su disertación realizó un análisis con ejemplos puntuales de diversos aspectos de esa figura jurídica, cómo debe estar sustentada en hechos objetivos y el piso de racionabilidad exigido en el derecho, y qué ocurrió en estos 10 años de vigencia en el Código Civil y Comercial.

Instituto Alberdi

Estuvieron presentes la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona y el procurador adjunto, César Cesario; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa y el presidente del Colegio de la Abogacia de Entre Ríos, Santiago Esquivel, entre otras autoridades.

La actividad se efectuó en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en Paraná y estuvo destinada a integrantes del Poder Judicial, profesionales de la abogacía y personas interesadas en la temática.

Aída Kemelmajer fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Doctora Honoris Causa de las universidades de Paris XII y de Montpellier, de la Universidad Nacional de La Habana, y de las Universidades de Buenos Aires; Rosario; Córdoba; del Litoral; Tucumán y La Plata, entre otras. También es Académica de número de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y correspondiente de la Academia Cubana de Ciencias y de Derecho de Madrid, Colombia y Paraguay. También integró la comisión que preparó el anteproyecto que dio lugar al Código Civil y Comercial argentino, vigente desde 2015.