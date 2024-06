Despiden en La Paz a Rocío Cabrera, la joven que falleció luego de dar a luz

La entrega del cuerpo a la familia se concretó luego de que sus allegados denunciaran públicamente que no tenían novedades en torno a la autopsia. Florencia Pimentel, hermana de Rocío, había publicado en sus redes sociales: "El problema es que el cuerpo sigue paseando por todos lados, nadie nos da una respuesta. La llevaron a Oro Verde, de allí a Concordia para practicarle una autopsia y seguimos esperando. Somos personas sin recursos, nadie nos da bola, nos tienen a las vueltas" . Incluso, a raíz de esta situación, se realizó una marcha para exigir justicia.

Sin embargo, Pimentel confirmó a través de Facebook que los restos de Rocío fueron entregados y son velados en La Paz para después ser sepultados en el cementerio local a las 16 horas de este martes. A modo de despedida, la hermana de la joven madre publicó: "Nos dejaste a dos hermosos bebés, cómo duele saber que no vas a estar. No tengo palabras, no sé cómo expresar lo que siento, sólo sé que es un dolor enorme que al pasar los días aumenta. Vamos a hacer justicia por lo que te hicieron, por el daño que causaron en los corazones de todos nosotros. Danos fuerzas para seguir".

En los comentarios de las publicaciones de la paceña se veían múltiples denuncias contra el nosocomio: "Ojalá salga a la luz todo lo malo que hay en el hospital. Años tratando mal a los pacientes, haciendo mala praxis, a las mamás que van a parir las tratan mal y terminan muriendo ¿Hasta cuándo va a seguir muriendo gente inocente? Basta".

Denuncia por negligencia

Según se supo, la joven estaba en un embarazo a término con todos los controles y el pasado jueves comenzó con su trabajo de parto y, por la noche, una médica habría determinado que el nacimiento sería por cesárea y no permitieron el ingreso a la madre de Rocío a la sala de operaciones. Sin embargo, la paceña habría comenzado a presentar complicaciones por una hemorragia interna y, según denunció su familia, no habría sido atendida. Horas después fue trasladada al Hospital San Martín de Paraná con urgencia, pero falleció en el nosocomio de la capital entrerriana.

A raíz de que la familia no recibía explicaciones claras sobre el destino del cuerpo de Rocío, quien primero fue derivada a Oro Verde y luego a Concordia, se hizo una denuncia pública y se adelantó que iniciarán acciones judiciales por mala praxis.