Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Cinco jóvenes volvían de celebrar la Navidad en Concordia y protagonizaron un vuelco en el ingreso por zona norte. No hubo que lamentar víctimas.

25 de diciembre 2025 · 16:56hs
Cinco jóvenes que regresaban de celebrar la llegada de la Navidad protagonizaron un accidente de tránsito en la zona norte de la ciudad de Concordia, cuando el automóvil en el que circulaban terminó volcado sobre la calzada.

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves 25 de diciembre, cerca de las 9, cuando el grupo regresaba de una fiesta navideña a bordo de un Volkswagen Fox de color negro.

El vehículo se desplazaba por calle Mario Bordagaray, arteria que corre frente al aeroclub local y desemboca en la avenida Monseñor Ricardo Rösch, a la altura del autódromo de la ciudad, en un sector donde se concentran complejos de bungalows y cabañas, consignó Diario Río Uruguay.

El automóvil circulaba en sentido oeste–este, desde el interior de esa zona subrural hacia la avenida Monseñor Rösch. Por causas que se deberán establecer, el conductor perdió el control del rodado en un tramo de calle Bordagaray, donde hay abundante arena y ripio suelto.

Como consecuencia, el Volkswagen Fox se desestabilizó y terminó completamente volcado, quedando apoyado sobre uno de sus laterales, precisamente del lado del conductor.

