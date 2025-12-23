Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

23 de diciembre 2025 · 10:05hs
La policía de Concordia realizó un allanamiento y rescató a un perro con signos de maltrato. Durante el procedimiento, los funcionarios policiales lograron el secuestro del animal, que se encontraba en evidente y prolongado estado de abandono. Ocurrió en la tarde de este lunes.

Personal perteneciente a comisaría Décima llevó adelante un procedimiento en un domicilio ubicado en la zona este de la ciudad, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías local.

La medida judicial fue ordenada en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia formulada por un vecino ante la Fiscalía, relacionada con un presunto hecho de maltrato animal. A partir de las tareas investigativas desarrolladas, se reunieron los elementos necesarios que derivaron en el allanamiento. Se dipuso de manera urgente su traslado para atención veterinaria y posterior internación.

Previamente se dio intervención al médico veterinario policial, quien constató que se trataba de un perro adulto, macho, de pelaje negro y blanco.

Según el informe del profesional, el animal presentaba bajo peso, un estado general sumamente deteriorado, una herida de gran tamaño con miasis en la zona de la cabeza, además de signos claros de desnutrición y de una patología de carácter crónico. El cuadro clínico evidenciaba una prolongada situación de abandono.

Denuncias

Para denunciar maltrato animal, comunícate con la policía (911 o línea local), fiscalía (UFI) o comisarías, presentando pruebas como fotos y videos, y brindando detalles del caso, ya que es un delito penal en Argentina (Ley 14346) y debe tomarse la denuncia.

Pasos para denunciar

  • Reúnir pruebas: Fotos, videos y datos de testigos son cruciales para la investigación.
  • Acudir a la autoridad: Comisaría/Policía: La más cercana al lugar del hecho. Fiscalía/UFI: Unidad Funcional de Instrucción.
  • Presentar la denuncia: Los funcionarios están obligados a tomarla. Describe bien los hechos, lugar y responsables.
  • Hacer seguimiento: Si no avanza, acude a la fiscalía para preguntar o busca asesoramiento legal.
  • El maltrato animal es un delito penal (Ley 14346).
  • El trámite de denuncia es gratuito.
  • En algunos casos (ej. WhatsApp en Chubut), se puede preservar tu identidad.
  • No actuar solo: No intentar curar o llevar animales silvestres; alertar a la Policía Rural o guardaparques.
Dejanos tu comentario