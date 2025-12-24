En Concordia premiaron a los deportistas

El pasado lunes por la noche se llevó adelante 38º edición de los Premios San Antonio de Padua, la cual se desarrolló en el Centro de Convenciones de Concordia con la presencia y acompañamiento de no solamente deportistas sino además de familiares, amigos, dirigentes y funcionarios que aplaudieron y reconocieron a cada uno de los 119 nominados.

Si bien esta cita siempre propone emoción, la misma se vio multiplicada ya que se rindió homenaje a Luis Emilio Fonseca, creador de los premios, del Consejo Provincial del Deporte y la Ley del Deporte. Su esposa Matilde y su hija Verónica recibieron el afecto de toda la comunidad deportiva de la ciudad, en reconocimiento a quien dedicó toda su vida al deporte, generando distintas acciones que se fueron consolidando con el paso del tiempo.

Los deportistas subieron al escenario uno a uno para recibir su premio con un rostro pleno de satisfacción, porque este premio corona un año de esfuerzos, donde cada uno sabe lo que se hizo para llegar a ser nominado, ya sea por la institución o por el Periodismo Deportivo.

La distinción especial de los San Antonio de Padua de Concordia

Pero sin duda que el corolario de la noche fue la entrega, por primera vez, de la “Distinción Luis Emilio Fonseca” al mejor deportista de todos. Esa elección la hizo la Comisión Organizadora, quien cotejó los mejores argumentos de los deportistas nominados y surgió el nombre del ganador. Matilde, esposa de Luis Emilio, la Vice Intendenta Magdalena Reta de Urquiza y la Subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, le entregaron con orgullo dicha distinción a Santiago Mayol.

El gimnasta es uno de los destacados de Sudamérica en su especialidad y este año recorrió el mundo compitiendo, habiendo estado en Bulgaria, Francia y Hungría compitiendo frente a los mejores con muy buenos resultados, y fue justamente el argumento válido que inclinó la balanza en la Comisión Organizadora para su elección. Es la primera vez que se entrega y se propone que continúe en cada edición del San Antonio de Padua.

“Ya son 38 años que se van haciendo los Premios San Antonio y no pierden vigencia, al contrario, cada vez se observan ediciones con más fuerza, más pasión y más interés por todos los atletas y las entidades para nombrar a sus deportistas destacados. Estos chicos son un ejemplo de disciplina, de constancia, de esfuerzo, de levantarse día a día y de cumplir con todos los objetivos” señaló la Subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez.

Por su parte, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza destacó la importancia de la vigencia de los premios ya que “vienen a reconocer el trabajo de cada atleta o deportista durante el año, que no están solos sino que hay una familia, un equipo, profesores, amigos detrás de cada uno de ellos por ello es que el reconocimiento se multiplica en cada entrega”.