Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

La provincia junto a Patronato, entregó juguetes a familias que participan a diario del comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas de barrio Los Hornos en Paraná.

El Ministerio de Desarrollo Humano junto a Patronato solidario, hicieron entrega este martes de obsequios a familias que participan a diario del comedor y merendero en barrio Los Hornos.

A partir del trabajo mancomunado de diversas áreas del gobierno provincial, el club y privados, se recibieron juguetes, equipos deportivos y pelotas que fueron distribuidos entre las familias que a diario reciben sus alimentos gracias a Mujeres Ladrilleras Organizadas.

El evento en Paraná

Esta acción se enmarca dentro del trabajo articulado que llevó a cabo la Dirección de Políticas Comunitarias y Territoriales de la Secretaría de Articulación Política Social en conjunto con la Dirección de Vinculación Ciudadana dependiente de la Secretaría de participación y atención ciudadana y Patronato Solidario, días atrás, donde se realizó una celebración navideña para los vecinos del barrio.

El comedor y merendero comenzó a funcionar en el período de la post-pandemia, en un contexto en el que la actividad laboral se encontraba prácticamente paralizada y gran parte de los vecinos del barrio Los Hornos no podía trabajar debido a la situación sanitaria. Frente a esta realidad, un grupo de personas decidió organizarse y comenzar a gestionar donaciones para poder brindar asistencia alimentaria a la comunidad.

En la actualidad, el comedor es sostenido por el trabajo diario de un equipo de cinco personas que desarrollan sus tareas de lunes a viernes. Brindan asistencia alimentaria a más de 350 personas, entre almuerzos y meriendas.

Desde la Secretaría de Articulación de Política Social, se acompaña la labor de Mujeres Ladrilleras proveyéndoles módulos alimentarios y brindándoles asistencia ante los emergentes.