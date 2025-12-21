En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Con el objetivo de hacerlos pasar un momento de felicidad, ayer se realizó el tradicional almuerzo de Navidad en la Capilla Stella Maris de Concordia. Se trata de una iniciativa que marcó la 14° edición y que tiene como impulsora a Lidia Martínez.

Esta vecina de la ciudad pone su servicio a una comunidad con muchas necesidades y lo que busca es que los más chicos puedan tener un mediodía de felicidad. Claro que también estuvieron acompañados por personas adultas, que también fueron recibidos por un grupo de voluntarios.

Fueron alrededor de 250 personas las que mantuvieron ayer este almuerzo, del cual se extendió hasta primeras horas de la tarde. “Hace 14 años ya por allá se nos ocurrió, yo soy la organizadora, pero atrás hay gente que colabora. Siempre digo que yo soy un puente para esto porque si no hubiera gente que colabore no se podría realizar nada”, comentó a UNO Lidia Martínez.

“Somos un grupo de gente que está desde el primer año colaborando y lo lindo es que año tras año se van sumando. Se nos ocurrió hacer un almuerzo no teniendo recursos para tantos chicos, pero empezamos a pedir, a difundir, viste que las redes en este caso ayudan muchísimo, la difusión”, comentó.

almuerzo navidad

La voluntaria también resaltó la colaboración que recibió desde el primer momento por parte de personas que la incentivaron a seguir repitiendo este almuerzo. “Vimos que empezaba a dar resultado y de hecho hay gente que del año uno se sumó y sigue latente. Año tras año se va sumando nueva gente para colaborar”, dijo.

En cuanto al encuentro de ayer Martínez describió: “El almuerzo consiste en pollo a la parrilla, ensalada rusa, después se le da heladito en palito. Antes regalábamos juguetes, pero con el tiempo se encarecieron, entonces optamos hace un par de años por las bolsas navideñas, para que los nenes cuando se vayan a la casa se lleven una bolsa para compartir con su familia”. Cada bolsa incluye pandulce, budín, turrón y garrapiñada.

Consultada si los niños son de la zona del barrio Nebel, Puerto, respondió: "Claro, son de la zona, también como son fechas especiales va la mamá, algunos hermanitos, van algunos abuelitos, se suma un poquito más de gente. Son chicos del barrio, eso lo manejan más las chicas del merendero que funcionaba antes ahí en Stella Maris. De hecho, a veces hacen algunos talleres, algunas cosas para los chicos. A eso lo manejan las señoras que coordinaban el merendero, ellas conocen a las familias, hicieron un listado de los nenes que iban, de las familias que concurrieron”.

Al mismo tiempo, la voluntaria precisó que “es una zona con necesidades”. “Hemos hecho eventos en el Club Nebel, allí hicimos los 10 años de nuestros almuerzos, donde hicimos una fiesta con grupos de música, todo a pulmón. Son laburantes, gente del barrio, del club como de la parroquia. Hay gente de escasos recursos y gente laburadora que lucha también por esos chicos”, manifestó.

La compañía de la iglesia para el almuerzo de Navidad

Lidia también se mostró agradecida por cómo la iglesia se involucra en este tipo de acciones. "La iglesia siempre acompaña, el padre Dante va, siempre están ellos presente y colaborando, sí, es una comunidad. Este es un evento que sin el aporte de la comunidad no se podría hacer. Es un evento de toda la gente caritativa y de gente solidaria que se suma año tras año, yo estoy cansada pero contenta”, comentó.

Al momento de la solidaridad para el armado de las bolsitas de Navidad, Martínez indicó que muchas personas optaron por acompañarlos transfiriendo dinero para la compra de los artículos. “El tema de la plata a veces es como un prejuicio, pero muchas veces la gente colabora con lo que puede y le queda más cómodo”, apuntó.

Por último, Lidia dejó en claro nuevamente que su finalidad es simplemente brindar un granito de arena ante tanta necesidad. “Yo soy solo un puente. La comunidad es la que hace posible todo esto. Año tras año la gente sigue respondiendo, incluso en momentos difíciles”, destacó.