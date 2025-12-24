Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

El accidente sucedió en la intersección de Teniente Primero Ibáñez y José Hernández en Concepción del Uruguay. Ambos conductores están internados.

24 de diciembre 2025 · 20:05hs
En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 13.45, se registró un accidente en la intersección de Teniente Primero Ibáñez y José Hernández en Concepción del Uruguay. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas dejando como saldo dos heridos con heridas graves.

El accidente en Concepción del Uruguay

En el accidente colisionaron un rodado marca Kawasaki, modelo Kaser, conducida por un hombre de 42 años, que circulaba por calle Teniente Primero Ibáñez, y otra marca Zanella, modelo ZB, guiada por un joven de 26 años, que lo hacía por José Hernández.

A raíz del impacto, ambos conductores debieron ser trasladados de urgencia en ambulancia de Vida al Hospital Justo José de Urquiza. Tras ser examinados, se informó que el joven de 26 años presenta lesiones graves, consistentes en traumatismo de cráneo severo con fractura y hundimiento sutural, permaneciendo con respiración asistida en la unidad de terapia intensiva.

En tanto el otro involucrado presenta una luxación en el dedo pulgar de la mano derecha y una fractura costal.

Por disposición del fiscal interviniente, se dio intervención a personal de Policía Científica y se ordenó la extracción de muestras de sangre a ambos involucrados, continuando las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.

