La ANSV detectó 97 conductores alcoholizados en Nochebuena tras controlar 5.220 vehículos y una de las alcoholemias más altas se registró en Entre Ríos.

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena.

Detectaron 97 conductores con alcoholemia positiva durante los controles realizados en Nochebuena en rutas y accesos de todo el país . Los operativos, a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tuvieron como objetivo prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol y a conductas imprudentes al volante, en una de las fechas con mayor circulación vehicular del año.

Según se informó oficialmente, se fiscalizaron 5.220 vehículos en distintos puntos del territorio nacional. Como resultado, se labraron 163 actas de infracción y se procedió a la retención de 102 licencias de conducir. En todos los casos en los que se detectó alcohol al volante, los conductores fueron retirados de la circulación de manera inmediata.

Controles de Navidad: una de las alcoholemias más altas se detectó en Entre Ríos

Control de alcoholemia (1).jpeg

Los operativos se desarrollaron en 39 puntos estratégicos del país, como parte de las fiscalizaciones previstas para la temporada de verano. Desde el organismo nacional indicaron que este período se caracteriza por un incremento significativo del tránsito, lo que obliga a reforzar las tareas preventivas para reducir riesgos en la circulación.

Entre los casos registrados, una de las alcoholemias más altas se detectó en Entre Ríos, donde un conductor arrojó un resultado de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los valores más elevados del país durante los controles de Nochebuena.

El informe difundido por la ANSV detalló además los cinco registros más altos de alcoholemia positiva detectados durante los operativos: 1,83 g/l en Caucete, San Juan; 1,66 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; 1,57 g/l en Wanda, Misiones; 1,49 g/l en Bariloche, Río Negro; y 1,47 g/l en Las Grutas, Río Negro.

Desde el organismo remarcaron que los controles de alcoholemia forman parte de una política sostenida de fiscalización destinada a reducir la siniestralidad vial en todo el país. La detección temprana de conductores en infracción permite intervenir antes de que se produzcan siniestros graves y proteger tanto a quienes circulan como a terceros.