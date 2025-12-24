Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV presentó su plantel de 43 jugadores para el Súper Rugby Américas 2026, con fuerte base regional, experiencia profesional y debut ante Peñarol.

24 de diciembre 2025
Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026.

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026.

Capibaras XV confirmó su plantel de 43 jugadores para afrontar el debut en el Súper Rugby Américas 2026. La franquicia del Litoral iniciará la pretemporada el lunes 12 de enero de 2026 con una lista compuesta por 27 jugadores contratados y 16 invitados, bajo la conducción de Nicolás Galatro, con el estreno oficial previsto ante Peñarol.

El equipo se apoya en una base amplia de jugadores formados en la región y en nombres con experiencia profesional, incluidos antecedentes en Europa y en seleccionados nacionales. La identidad local es uno de los sellos más fuertes del proyecto: 39 de los 43 convocados pertenecen a clubes del Litoral, representando a las uniones de Rosario, Entre Ríos y Santa Fe. Solo cuatro jugadores llegan desde fuera de la región, reforzando la idea de una franquicia construida desde el rugby local.

Fuerte identidad regional en el plantel de Capibaras XV para 2026

En cuanto al origen formador, Jockey Club de Rosario aporta nueve jugadores al plantel. Estudiantes, Duendes y Atlético del Rosario suman cinco representantes cada uno. Tilcara cuenta con tres convocados, mientras que Paraná Rowing y CRAI aportan dos jugadores cada institución. Completan la lista Santa Fe Rugby, Universitario de Santa Fe, Cha Roga, Los Caranchos, Universitario de Rosario y GER, todos con un representante.

El plantel combina juventud con experiencia en el alto rendimiento. Catorce jugadores ya tuvieron paso por el Súper Rugby Américas u otras competencias profesionales, lo que aporta rodaje y conocimiento del nivel. Entre los nombres más destacados aparecen Manuel Bernstein, Ignacio Gandini y Martín Vaca, referentes dentro de un grupo que ya sabe lo que implica competir en el profesionalismo.

También se destacan varios regresos desde el exterior. Enzo Avaca llega procedente de Benetton Treviso de Italia, mientras que Ignacio Dogliani y Lucas Bür retornan tras sus experiencias en el rugby italiano y estadounidense. A esto se suma un dato relevante: siete jugadores del actual plantel ya fueron campeones del Súper Rugby Américas. Gandini, Cipriani, Baronio, Colidio, Villagrán, Rosetto y Correa integraron el Dogos XV campeón en 2024, justamente bajo la conducción de Nicolás Galatro.

Si bien aún no fueron anunciados los capitanes, el liderazgo está bien representado dentro del grupo. Manuel Bernstein fue capitán de Pampas en las temporadas 2024 y 2025 y también de Argentina XV. Ignacio Gandini lideró tanto a Olimpia como a Dogos XV, y se suma Jerónimo Gómez Vara, con experiencia como capitán en la Major League Rugby con Dallas Jackals y en Los Pumitas.

Capibaras XV también se proyecta como una plataforma para el futuro del rugby argentino. Trece jugadores del plantel forman parte de la actual concentración de Los Pumitas, con la mirada puesta en el Mundial Juvenil de Georgia 2026, lo que garantiza proyección, competencia interna y desarrollo a mediano plazo.

En relación con los jugadores invitados, las franquicias no pueden incorporar nuevos contratados por fuera del esquema definido por la UAR. Sin embargo, existe la posibilidad de convocar invitados en casos puntuales, ya sea por lesiones o para determinados partidos. En ese contexto aparecen dos nombres que podrían recibir el llamado: Manuel Nogués y Bautista Lescano.

El caso de Manuel Nogués es particular. El apertura de Atlético del Rosario, con pasos por Peñarol en 2021 y Pampas en 2024, es uno de los jugadores que seduce al staff. Considerado uno de los mejores en su puesto dentro del rugby argentino, podría sumarse como invitado en algún momento, lo que le permitiría continuar jugando en Plaza y, al mismo tiempo, estar disponible para ciertos compromisos de la franquicia.

Bautista Lescano, wing paranaense, atraviesa actualmente un proceso de recuperación por una lesión que demandará alrededor de tres meses más de rehabilitación. Una vez que reciba el alta médica, volvería a la Academia y no se descarta que pueda ser convocado por Capibaras XV. Fue Pumita mundialista y ya tuvo experiencia como invitado en Dogos XV durante la temporada 2025.

