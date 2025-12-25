Uno Entre Rios | La Provincia | Edgardo Kueider

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

25 de diciembre 2025 · 13:38hs
La Corte Suprema de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador Edgardo Kueider y de su entonces secretaria Iara Guinsel, en lo que confirmó que la causa se elevará a juicio en abril de 2026.

El Máximo Tribunal interpretó que el recurso presentado no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva luego de que los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo intentaran que someter a revisión la acusación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay y solicitado el sobreseimiento definitivo de los imputados.

Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera argumentaron que la defensa intentaba avanzar con una figura legal que no existe y confirmaron el proceso judicial.

Asimismo, alertaron que habilitar la apelación podría dar lugar a un uso abusivo de las herramientas procesales.

La solicitud había sido rechazada por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y confirmada también por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado.

Doce meses después de haber sido detenido con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, ubicado en la triple frontera, el exsenador entrerriano será sometido a juicio por contrabando de divisas en Paraguay.

Kueider fue detenido la madrugada del 4 de diciembre de 2024, luego que agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraron poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos distribuidos entre bolsos y compartimentos que iban en la Chevrolet Trailblazer donde viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.

