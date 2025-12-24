Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

El siniestro ocurrió en el km 0 de la Autovía. Dos mujeres y dos varones, todos de Gualeguaychú, resultaron con lesiones diversas.

24 de diciembre 2025 · 19:56hs
Los cuatro ocupantes del auto son oriundos de Gualeguaychú.



Este miércoles, personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas intervino en un accidente ocurrido en el km 0 de la Ruta Nacional 14. Por causas que se investigan, el conductor de un automóvil Citroen C3, perdió el control del mismo volcando sobre el guardarail del cantero central. Los cuatro viajeros son de Gualeguaychú.

Los cuatro ocupantes del vehículo, dos varones y dos mujeres, viajaban desde Buenos Aires a Gualeguaychú, donde tienen domicilio. Las mujeres fueron trasladadas en ambulancia del Hospital de Ceibas hacia ese nosocomio, con lesiones diversas.

El hecho ocurrió pasadas las 16 y en el lugar se trabajó con tránsito asistido y reducción de calzada rápida hasta la llegada del auxilio de Vialidad Nacional para ser retirado del lugar-

Trabajaron además de una unidad de bomberos, personal policial y de gendarmería.

Gualeguaychú ruta nacional 14 Ceibas
