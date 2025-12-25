Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández.

Gustavo Fernández, delantero concordiense, llega desde Gimnasia de Jujuy para reforzar el ataque de Mitre y aportar experiencia al equipo de Carlos Mayor.

Mitre concretó la llegada de un nuevo refuerzo ofensivo de cara a la temporada 2026. Se trata del concordiense Gustavo Fernández, delantero proveniente de Gimnasia de Jujuy , quien se incorporará en los próximos días al plantel que conduce Carlos Mayor para afrontar una nueva edición de la Primera Nacional.

El atacante llega para fortalecer una zona clave del equipo, con la misión de aportar presencia en el área, experiencia y variantes ofensivas al conjunto Aurinegro. Su arribo se enmarca en el proceso de armado del plantel, con el objetivo de que Mitre sea protagonista y compita por objetivos importantes en el torneo.

El concordiense Gustavo Fernández es nuevo refuerzo de Mitre

Formado futbolísticamente en River Plate, Fernández posee una extensa trayectoria en el fútbol de ascenso. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Instituto, Deportivo Laferrere y Deportivo Riestra, además de su reciente paso por el Lobo jujeño, lo que lo posiciona como un jugador acostumbrado a la exigencia de la categoría.

Con esta incorporación, Mitre suma un delantero con recorrido y conocimiento del torneo, que buscará ganarse un lugar y convertirse en una pieza importante dentro del esquema de Carlos Mayor en la próxima temporada.