Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

En Paraná, una mujer accionó el botón antipánico cuando expareja irrumpío en su casa. Otra denunció por intento de abuso sexual a su expareja.

En Paraná, una mujer denunció por intento de abuso sexual a su expareja.

En Paraná, una mujer accionó el botón antipánico cuando expareja irrumpío en su casa. Otra denunció por intento de abuso sexual a su expareja.

Dos hechos graves de violencia de género ocurrieron en la madrugada de Navidad en Paraná. Una mujer activó el botón antipánico al advertir que su expareja había ingresado a la vivienda, en calle Padre Corona, por la fuerza.

El sujeto violó las restricciones de acercamiento vigentes y la mujer accionó el botón antipánico, lo que alertó a personal de la Comisaría Cuarta, que se dirigió ráudamente al lugar y lograron demorar al hobre. El Fiscal en turno dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

violencia de Género Paraná abuso sexual

El otro hecho se registró en calle Petorutti, jurisdicción de la comisaría 11. Allí, un hombre intentó abusar de su expareja.

Con la excusa de ver a sus hijos menores de edad se presentó en la vivienda pasadas las 2. La mujer le permitió el acceso, pero alrededor de las 4.30, cuando los hijos estaban durmiendo el hombre intentó mantener relaciones sexuales con la mujer que se resisitió y solicitó ayuda a los vecinos.

Actuó personal de la Comisaría 11 y de Guardia Especial que llegó al lugar cuando el hombre volvió a atacar a la mujer en la vía pública. El sujeto quedó detenido por instrucción del fiscal en turno y fue traslado a la Alcaidía de Tribunales.