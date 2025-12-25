Uno Entre Rios | Policiales | violencia de género

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

En Paraná, una mujer accionó el botón antipánico cuando expareja irrumpío en su casa. Otra denunció por intento de abuso sexual a su expareja.

25 de diciembre 2025 · 09:39hs
En Paraná

En Paraná, una mujer accionó el botón antipánico cuando expareja irrumpío en su casa. Otra denunció por intento de abuso sexual a su expareja. 
En Paraná

En Paraná, una mujer denunció por intento de abuso sexual a su expareja. 

Dos hechos graves de violencia de género ocurrieron en la madrugada de Navidad en Paraná. Una mujer activó el botón antipánico al advertir que su expareja había ingresado a la vivienda, en calle Padre Corona, por la fuerza.

El sujeto violó las restricciones de acercamiento vigentes y la mujer accionó el botón antipánico, lo que alertó a personal de la Comisaría Cuarta, que se dirigió ráudamente al lugar y lograron demorar al hobre. El Fiscal en turno dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Entre Ríos hizo balance de Seguridad y Justicia: la Policía hizo 2.000 operativos de narcomenudeo, incorporó 70 patrulleros, 1.000 chalecos antibalas, 150 pistolas automáticas, entre otros materiales 

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

El grave accidente dejó dos heridos en Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

violencia de Género Paraná abuso sexual

El otro hecho se registró en calle Petorutti, jurisdicción de la comisaría 11. Allí, un hombre intentó abusar de su expareja.

Con la excusa de ver a sus hijos menores de edad se presentó en la vivienda pasadas las 2. La mujer le permitió el acceso, pero alrededor de las 4.30, cuando los hijos estaban durmiendo el hombre intentó mantener relaciones sexuales con la mujer que se resisitió y solicitó ayuda a los vecinos.

LEER MÁS: Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Actuó personal de la Comisaría 11 y de Guardia Especial que llegó al lugar cuando el hombre volvió a atacar a la mujer en la vía pública. El sujeto quedó detenido por instrucción del fiscal en turno y fue traslado a la Alcaidía de Tribunales.

violencia de género Paraná Mujer Botón Antipánico expareja Navidad
Noticias relacionadas
Los cuatro ocupantes del auto son oriundos de Gualeguaychú.

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

La Justicia rechazó recurso federal y confirmó condena de 10 años a Jorge Luis Daichman por abuso sexual. Ordenan estudios médicos para derivarlo a la cárcel 

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Durante uno de los operativos una mujer intentó agredir a un funcionario policial.

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Una familia de Arrecifes despistó a la altura de Ceibas y una conductora de Haedo terminó impactando contra la defensa del cantero central en la Autovía 14

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Ver comentarios

Lo último

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Ultimo Momento
La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Turismo: más de 17 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025

Turismo: más de 17 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025

Policiales
La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Ovación
Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

En Concordia premiaron a los deportistas

En Concordia premiaron a los deportistas

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La provincia
Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

Dejanos tu comentario