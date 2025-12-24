Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Se realizaron allanamientos en Concordia por la denuncia de una mujer, quien estuvo cautiva por su ex pareja. Durante el operativo hubo violencia.

Durante uno de los operativos una mujer intentó agredir a un funcionario policial.

En la tarde del martes se realizaron una serie de allanamientos en el barrio Juan XXIII a cargo de la Comisaría Tercera. Los procedimientos fueron el resultado de una investigación iniciada tras la denuncia de una mujer, quien manifestó que su ex pareja la habría agredido físicamente, para luego introducirla por la fuerza en su domicilio y mantenerla privada de su libertad durante más de cinco horas.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías órdenes de allanamiento para los domicilios vinculados al denunciado, así como también su detención, medida que fue autorizada por la Justicia. El sujeto fue identificado como “Chani” Vargas, sobre quien continúa vigente el pedido de captura, consignó Concordia Policiales.

El operativo se desplegó con el objetivo de hallar elementos de interés para la causa. En uno de los domicilios allanados, correspondiente a la madre del denunciado, el personal policial secuestró varios cuchillos, los cuales tendrían relación con el hecho investigado.

allanamiento Varios allanamientos en Concordia.

El intento de agresión a un policía de Concordia

Durante el procedimiento, la mujer intentó agredir al comisario Gamarra, cuando el funcionario policial se encontraba requisando la vivienda. Según se informó, atinó a intentar incrustarle un cuchillo, por lo que fue reducida y demorada, siendo posteriormente trasladada a la Jefatura Departamental Concordia.

En tanto, la búsqueda y detención de Vargas continúa en curso, en el marco de la causa que se tramita en la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual.