Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Se realizaron allanamientos en Concordia por la denuncia de una mujer, quien estuvo cautiva por su ex pareja. Durante el operativo hubo violencia.

24 de diciembre 2025 · 13:16hs
Durante uno de los operativos una mujer intentó agredir a un funcionario policial.

Durante uno de los operativos una mujer intentó agredir a un funcionario policial.

En la tarde del martes se realizaron una serie de allanamientos en el barrio Juan XXIII a cargo de la Comisaría Tercera. Los procedimientos fueron el resultado de una investigación iniciada tras la denuncia de una mujer, quien manifestó que su ex pareja la habría agredido físicamente, para luego introducirla por la fuerza en su domicilio y mantenerla privada de su libertad durante más de cinco horas.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías órdenes de allanamiento para los domicilios vinculados al denunciado, así como también su detención, medida que fue autorizada por la Justicia. El sujeto fue identificado como “Chani” Vargas, sobre quien continúa vigente el pedido de captura, consignó Concordia Policiales.

El médico veterinario policial constató que el perro estaba desnutrido y una herida de gran tamaño con miasis en la cabeza. Lo internaron en Concordia

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

En cinco allanamientos simultánesos en Concordia logran secuestrar una importante cantida de drogas en infracción a la Ley de Narcomenudeo

Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

El operativo se desplegó con el objetivo de hallar elementos de interés para la causa. En uno de los domicilios allanados, correspondiente a la madre del denunciado, el personal policial secuestró varios cuchillos, los cuales tendrían relación con el hecho investigado.

allanamiento
Varios allanamientos en Concordia.

Varios allanamientos en Concordia.

El intento de agresión a un policía de Concordia

Durante el procedimiento, la mujer intentó agredir al comisario Gamarra, cuando el funcionario policial se encontraba requisando la vivienda. Según se informó, atinó a intentar incrustarle un cuchillo, por lo que fue reducida y demorada, siendo posteriormente trasladada a la Jefatura Departamental Concordia.

En tanto, la búsqueda y detención de Vargas continúa en curso, en el marco de la causa que se tramita en la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual.

Concordia allanamientos Denuncia
Noticias relacionadas
Los chicos disfrutaron de un grato momento en la Capilla Stella Maris.

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Desde le gremio de Guardavidas apuntaron a la intendencia de Concordia por la falta de guardavidas en las playas del perilago de Santo Grande. Advierten del peligro

Concordia: advierten que las playas del perilago están sin guardavidas

Este lunes se llevará a cabo la 38° edición de la premiación a los mejores deportistas de Concordia.

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Ver comentarios

Lo último

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Ultimo Momento
Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Policiales
Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Ovación
Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

La provincia
Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Dejanos tu comentario