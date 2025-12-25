Uno Entre Rios | Show | Navidad

Navidad bajo el agua: Emanuel Noir jugó con sus hijas en calles inundadas

Las intensas lluvias de Navidad anegaron calles en Entre Ríos. En Concepción del Uruguay, Emanuel Noir se mostró jugando con sus hijas y el video se viralizó.

25 de diciembre 2025 · 17:08hs
Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de Navidad provocaron anegamientos en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, tal como lo habían anticipado los servicios meteorológicos. En varias zonas urbanas, la importante acumulación de agua generó complicaciones para el tránsito y afectó a vecinos que vieron sus calles completamente inundadas.

En ese contexto, Emanuel Noir, cantante de la banda Ke Personajes, pasó la Nochebuena y la Navidad en su ciudad natal, Concepción del Uruguay, donde se encontraba junto a su pareja y sus hijas. Lejos de manifestar fastidio por la situación climática, el artista decidió tomarse el momento con humor y naturalidad.

LEER MÁS: Concepción del Uruguay: encontraron a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Lejos del enojo, Emanuel Noir convirtió la inundación en un momento familiar

Emanuel Noir.mp4

A través de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se lo pudo ver jugando con sus hijas en plena calle, donde el agua acumulada cubría gran parte de la calzada. En las imágenes, el músico acompaña a las niñas mientras se divierten, reflejando una actitud distendida pese a las complicaciones ocasionadas por el temporal.

Navidad Emanuel Noir Concepción del Uruguay
