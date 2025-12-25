Uno Entre Rios | Economia | Navidad

Navidad: las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME

Las ventas por Navidad en los comercios minoristas pymes registraron una suba interanual del 1,3% a precios constantes, según un relevamiento de la CAME.

25 de diciembre 2025 · 19:31hs
En Navidad

En Navidad,  las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME. 

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los datos de la CAME

La Navidad 2025 mostró un elevado nivel de actividad promocional en el comercio minorista, con acciones comerciales implementadas por el 89,3% de los establecimientos relevados. Sin embargo, el comportamiento del consumo estuvo atravesado por una fuerte prudencia de los hogares, afectada por el endeudamiento acumulado y la retracción del poder adquisitivo.

Según los comerciantes, el desempeño de las ventas presentó un balance dispar. El 32,7% señaló que los resultados fueron mejores o mucho mejores de lo esperado, mientras que el 21,4% consideró que estuvieron por debajo de sus previsiones. En tanto, el 45,9% afirmó que las ventas se ubicaron en línea con lo que habían proyectado.

Si bien se observó una mayor previsibilidad en los precios respecto de otros períodos, la demanda se concentró mayormente en productos económicos, promociones puntuales y ofertas específicas. El consumo fue impulsado principalmente por planes de financiación extendida y, en algunos casos, por el efecto de bonos provinciales que permitieron compensar parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes.

El ticket promedio de las compras navideñas alcanzó los $36.266. El valor más alto se registró en el rubro calzado y marroquinería, con un promedio de $60.041, mientras que el más bajo correspondió a librerías, con $34.484.

En relación con el impacto de la Navidad en el balance comercial mensual, el 40,9% de los comerciantes indicó que las ventas “sumaron, pero no modificaron el panorama general”.

Otro 31,1% sostuvo que tuvieron un impacto moderado en el desempeño del mes, mientras que el 21,9% afirmó que fueron determinantes para impulsar las ventas. El 6,1% restante señaló que no tuvieron incidencia significativa.

Por rubros, de los seis grandes sectores relevados se registraron subas en perfumería (+27,8%), calzado y marroquinería (+3,3%) e indumentaria (+1,3%). En contraste, se observaron caídas en librerías (-1,4%), equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y juguetería (-6,6%), reflejando un consumo más selectivo y enfocado en prioridades.

