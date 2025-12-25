Uno Entre Rios | Policiales | Policía

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Entre Ríos hizo balance de Seguridad y Justicia: la Policía hizo 2.000 operativos de narcomenudeo, incorporó 70 patrulleros, 1.000 chalecos antibalas

25 de diciembre 2025 · 11:21hs
Entre Ríos hizo balance de Seguridad y Justicia: la Policía hizo 2.000 operativos de narcomenudeo

Entre Ríos hizo balance de Seguridad y Justicia: la Policía hizo 2.000 operativos de narcomenudeo, incorporó 70 patrulleros, 1.000 chalecos antibalas, 150 pistolas automáticas, entre otros materiales 
Entre Ríos hizo balance de Seguridad y Justicia: la Policía hizo 2.000 operativos de narcomenudeo

Entre Ríos hizo balance de Seguridad y Justicia: la Policía hizo 2.000 operativos de narcomenudeo, incorporó 70 patrulleros, 1.000 chalecos antibalas

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia difundió un balance de gestión que destaca una inversión sin precedentes en equipamiento policial y un fuerte impulso a la reinserción social a través de la educación en contextos de encierro.

En el marco del cierre del año 2025, el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, presentó un informe detallado sobre los avances logrados en materia de seguridad pública y políticas de reinserción. Bajo el lema "Cada peso a donde tiene que ir", la gestión provincial destacó el fortalecimiento de la Policía de Entre Ríos (PER) y el éxito de los programas educativos en las unidades penales. Además, se resaltó la tarea administrativa y de trámites ciudadanos a través de la Secretaría de Justicia.

El ministerio de Seguridad dispuso cambios en las Jefaturas y otras áreas de la policía para optimizar el funcionamiento de la institución. Todos los nombres.

Cambios en la Policía: los nuevos 17 jefes y subjefes departamentales entrerrianos

Denuncian que un efectivo policial habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia.

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

patrulleros
Los patrulleros serán distribuido en todo Entre Ríos.

Los patrulleros serán distribuido en todo Entre Ríos.

En esta línea, se realizaron más de 2.000 operativos de narcomenudeo, logrando el secuestro de más de 450 kilos de marihuana y 500 kilos de cocaína. Además, se procedió a la incineración de 3.000 kilos de droga.

La fuerza policial incorporó 70 nuevos vehículos, más de 150 pistolas semiautomáticas, 1.000 chalecos balísticos, 30 armas no letales y más de 40 equipos de protección antidisturbios. Asimismo, se anunció la creación del Grupo de Acción Inmediata (GDI), la incorporación de 800 nuevos agentes y métodos de patrullaje sostenibles como bicicletas y monopatines eléctricos.

Chaleco antibalas.jpeg
Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana.

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana.

En materia de trámites y acceso a la ciudadanía, a través de la Secretaría de Justicia se lograron resolver más de 15.000 trámites mensuales, más de 2.300 trámites ciudadanos en localidades sin oficinas físicas. Además, se procesaron más de 60.000 expedientes y resoluciones, agilizando la respuesta institucional.

En este marco, a través de la Resolución 306/24, que implementó la línea telefónica gratuita para denuncias anónimas, se lograron atender más de 120 denuncias. El 74% de ellas relacionadas al delito de narcomenudeo que fueron derivadas a la Justicia.

Narcomenudeo detenidos Concordia Federación Tala

Ciclo lectivo en cárceles

De manera simultánea, se celebró el cierre del ciclo lectivo 2025 en las escuelas primarias y secundarias que funcionan dentro de las Unidades Penales de la provincia. Esta labor, coordinada por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) junto al Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), es considerada por el ministerio como una "herramienta fundamental" para fortalecer la integración social.

Con la implementación de nuevos sistemas de monitoreo en unidades penales, talleres de reinserción y la entrega de certificaciones escolares, el Gobierno reafirma que la seguridad no solo se construye con equipamiento, sino también con oportunidades de transformación personal para los internos.

El informe destaca además el impacto directo en la comunidad, mencionando la compactación de más de 4.000 celulares secuestrados y el fortalecimiento de la Seguridad Vial en los municipios de la provincia.

Policía logros balance Entre Ríos
Noticias relacionadas
En Paraná, una mujer accionó el botón antipánico cuando expareja irrumpío en su casa. Otra denunció por intento de abuso sexual a su expareja. 

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

El grave accidente dejó dos heridos en Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Los cuatro ocupantes del auto son oriundos de Gualeguaychú.

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

La Justicia rechazó recurso federal y confirmó condena de 10 años a Jorge Luis Daichman por abuso sexual. Ordenan estudios médicos para derivarlo a la cárcel 

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Ver comentarios

Lo último

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Ultimo Momento
La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Turismo: más de 17 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025

Turismo: más de 17 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025

Policiales
La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Ovación
Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

En Concordia premiaron a los deportistas

En Concordia premiaron a los deportistas

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La provincia
Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

Dejanos tu comentario