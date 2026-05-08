Comenzó a sesionar la nueva integración del plenario del ORSM.

Con la participación del defensor general, Maximiliano Benítez se realizó la primera sesión del plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM).

Con la participación del defensor general, Maximiliano Benítez, este jueves se realizó la primera sesión del plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) con la composición surgida de la última convocatoria, en la cual se renovó la representación de uno de los estamentos de la sociedad civil.

Benítez, quien ejerce la titularidad del organismo, abrió la reunión con una bienvenida a los integrantes del plenario, al tiempo que remarcó la trascendencia del espacio para el control de legalidad de los tratamientos de salud que se brindan a las personas con padecimientos mentales en la provincia, con el objetivo de preservar sus derechos y dignidad.

De acuerdo con la última selección de postulantes, para el periodo 2026-2027 se incorporaron al Órgano de Revisión integrantes de la Cooperativa de Trabajo Familia Hogar de Cristo – Lourdes Paraná Limitada, en representación de las organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.

Intercambio

Posteriormente, durante el desarrollo del encuentro se realizó un intercambio a propósito del proyecto presentado en el Congreso de la Nación para modificar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y se analizaron los cambios propuestos.

Además, la Secretaría Ejecutiva presentó el plan anual, que contiene las acciones a desarrollar próximamente, y se aprobó el informe de gestión sobre las actuaciones realizadas a lo largo de 2025.

Estuvieron presentes el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna, y los y las representantes del Hogar de Cristo, Candela Volpe y Federico Manavella; de la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam), Norberto González y Brenda Fael, y de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), Margarita Cermelli y Laureana Espasandín.