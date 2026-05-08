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APB: Unión de Crespo dio el golpe en el cierre de la novena fecha

Unión de Crespo frenó la marcha triunfal de Talleres al superarlo 79 a 64. El Rojo se distancia de Ciclista en las posiciones del Torneo Apertura de la APB

8 de mayo 2026 · 09:14hs
APB: Unión de Crespo dio el golpe en el cierre de la novena fecha

Prensa Unión de Crespo

Tres encuentros completaron la novena fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La nota sobresaliente de la jornada fue la victoria de Unión de Crespo sobre Talleres. Además, Recreativo volvió al triunfo y Paracao logró una amplia victoria en condición de visitante.

En Crespo, Unión derrotó a Talleres por 79 a 64 y le quitó el invicto al Rojo, que acumulaba cinco victorias consecutivas. El local construyó la diferencia en un primer tiempo demoledor: ganó el cuarto inicial 32-10 y se fue al descanso largo arriba 51-20 tras otro parcial favorable de 19-10.

Ciclista festejó en un final apasionante. 

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

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La visita intentó reaccionar en el complemento, pero nunca logró comprometer el dominio del Cervecero, que manejó el trámite con autoridad hasta el cierre. Rodrigo Gieco y Alan Cardozo encabezaron la ofensiva del ganador con 16 puntos cada uno, mientras que Santiago Rivero fue el máximo anotador de Talleres con 14 unidades.

Nota relacionada: Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Por su parte, Recreativo superó a Echagüe por 81 a 65 en un duelo en el que mostró solidez ofensiva y un buen cierre para asegurar el resultado. Alan Guanco fue la gran figura del encuentro con 26 puntos, acompañado por los 17 de Francisco Frávega. En el Negro, Bruno Caminos terminó como el goleador con 17 tantos.

En el restante compromiso de la noche, Paracao no dejó dudas y venció a San Martín por 79 a 43 en el Complejo Quiko Básquet. El elenco visitante marcó diferencias desde el comienzo y dominó ampliamente el desarrollo del juego. Aitor Echando lideró el goleo con 20 puntos, mientras que Joel Peralta completó una destacada tarea con 15 unidades y 13 rebotes. En San Martín, Augusto Martínez aportó 12 tantos.

Posiciones de la APB

Ciclista 16 (7-2)

Talleres 14 (6-2)

Olimpia 12 (5-2)

Quique 11 (4-3)

Estudiantes 11 (4-3)

Unión 10 (4-2)

Paracao 10 (3-4)

Sionista 9 (3-3)

Patronato 9 (2-5)

Echagüe 9 (2-5)

Recreativo 8 (3-2)

Rowing 8 (1-6)

San Martín 8 (1-6)

APB Unión de Crespo Torneo Apertura
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