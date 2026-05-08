Villa Urquiza busca un lugar entre los pueblos más lindos del mundo

Con su historia y sus paisajes, la localidad de Villa Urquiza fue postulada para integrar el programa de ONU Turismo que elige lugares destacados.

El balneario de Villa Urquiza es uno de los atractivos fuertes de la localidad

La provincia de Entre Ríos vuelve a proyectarse en la escena internacional con la postulación de tres de sus localidades al programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo. Se trata de Pueblo General Belgrano (departamento Gualeguaychú), Ubajay (departamento Colón),y Villa Urquiza (departamento Paraná). Sobre su candidatura, autoridades de Villa Urquiza destacan que la localidad atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia turística a ser una de las seleccionadas en esta instancia que distingue a los mejores pueblos turísticos del mundo, una iniciativa que pone en valor pequeñas comunidades con fuerte identidad cultural, patrimonio histórico y desarrollo sostenible.

La noticia genera entusiasmo en la comunidad, situada a orillas del Paraná y con el alma marcada por la inmigración, los viejos puertos y la vida rural. Esta instancia representa mucho más que una simple postulación: es la posibilidad de mostrarle al mundo la esencia de un pueblo que supo reinventarse tras décadas de silencio económico y que hoy encuentra en el turismo, la naturaleza y sus tradiciones una nueva oportunidad de crecimiento. “Es un reconocimiento muy importante para nosotros. Hemos trabajado más de un mes junto al equipo de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte para completar toda la presentación”, explicó el secretario del área, Silvio Alarcón , en diálogo con La Mañana de la Red (88.7) .

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Estibador Villa Urquiza El Estibador es un emblema de Villa Urquiza

Fundada hace más de 153 años y bautizada en homenaje al general Justo José de Urquiza, la localidad conserva una identidad profundamente ligada a la inmigración europea, la producción rural y la vida portuaria.

Durante buena parte del siglo pasado, el puerto fue el corazón económico de la zona. Por allí circulaban trabajadores, mercaderías y familias inmigrantes que llegaron para poblar la región. Aquel movimiento dejó huellas que todavía sobreviven en edificios históricos, antiguas costumbres y relatos transmitidos de generación en generación.

Entre los sitios emblemáticos se encuentra el viejo almacén de ramos generales, hoy convertido en museo, donde antiguamente se realizaban reuniones sociales, intercambios comerciales y encuentros de trabajadores del puerto. También permanecen vivas prácticas tradicionales como el “zanjeo” para delimitar terrenos rurales y antiguas técnicas de cultivo y trilla. “Villa Urquiza tiene una historia muy importante. Con la llegada del ferrocarril el puerto quedó relegado y la localidad atravesó décadas difíciles. Pero después resurgimos a través del turismo y la naturaleza”, destacó Alarcón.

Destino turístico

El gran punto de inflexión llegó en 1985, cuando se pavimentó el acceso principal al pueblo. Aquella obra permitió conectar a la localidad con el circuito turístico provincial y abrió la puerta a un crecimiento sostenido.

Desde entonces, el paisaje costero, las playas sobre el río Paraná, las barrancas y la tranquilidad de la vida rural comenzaron a atraer visitantes de distintos puntos del país. Hoy la economía local se sostiene principalmente sobre tres pilares: turismo, agricultura y ganadería.

La candidatura internacional pone especialmente en valor ese perfil de turismo rural y comunitario que caracteriza a Villa Urquiza. De hecho, el programa de ONU Turismo está destinado exclusivamente a localidades de menos de 15.000 habitantes que preserven su identidad cultural y natural. “Nosotros encajamos perfectamente en esa propuesta porque somos una localidad vinculada al turismo rural y a la naturaleza”, explicó el funcionario.

Costanera Villa Urquiza

Presentación

Lejos de tratarse de una simple inscripción, la postulación implicó un trabajo técnico y documental de enorme magnitud. Según contó Alarcón, el municipio debió presentar más de 150 páginas con información detallada sobre distintos aspectos de la localidad: historia, economía, infraestructura, patrimonio, ambiente, población, educación y desarrollo turístico.

Además, se elaboraron videos, fotografías, diapositivas y material institucional para explicar por qué Villa Urquiza merece integrar el selecto grupo de pueblos turísticos destacados a nivel mundial. “No solamente se evalúa el turismo. También cómo está organizada la localidad, la participación de la comunidad, el patrimonio, los convenios institucionales y el territorio en general”, señaló.

El relevamiento incluyó además datos sobre el ejido municipal, de unas 14.000 hectáreas; la cantidad de escuelas y uno de los rasgos más curiosos de la localidad: sus cuatro cementerios pertenecientes a distintos credos religiosos, reflejo de la diversidad cultural que aportaron las corrientes inmigratorias.

Entre Ríos apuesta fuerte

Villa Urquiza no estará sola en esta carrera internacional. También participan otras dos localidades entrerrianas: Urdinarrain y Pueblo General Belgrano.

Cada una representa distintas microrregiones turísticas de la provincia. En el caso de Villa Urquiza, forma parte de la microrregión Río Nativo, que se extiende desde San Benito hasta San Gustavo.

La experiencia reciente de Villa Elisa –que obtuvo una importante repercusión internacional tras su reconocimiento turístico– aparece como antecedente inspirador para las nuevas candidaturas. “Villa Elisa tuvo una difusión enorme en el mundo. Eso generó más visitas, nuevas inversiones y crecimiento económico. Nosotros esperamos algo similar”, indicó Alarcón.

Playa Villa Urquiza El balneario de Villa Urquiza es uno de los atractivos fuertes de la localidad

Más que un reconocimiento

Aunque la distinción no implica premios económicos directos, sí representa una poderosa herramienta de promoción internacional. El reconocimiento de ONU Turismo suele traducirse en visibilidad global, incremento del flujo turístico, llegada de inversiones privadas y fortalecimiento de las economías regionales. “Lo importante es el posicionamiento internacional. Que gente de otros países conozca Villa Urquiza y quiera venir a visitarla”, resumió el secretario de Turismo.

La expectativa es alta. Primero se realizará una evaluación nacional de las postulaciones argentinas y luego se seleccionarán entre 12 y 15 localidades para ser enviadas a la instancia internacional.

El viernes 29 de este mes se conocerán los primeros resultados.

El orgullo de pertenecer

Más allá de los aspectos técnicos o turísticos, la candidatura moviliza también un fuerte sentimiento identitario en la comunidad. Silvio Alarcón, que vive en Villa Urquiza desde hace más de 40 años y cuenta con tres décadas de trabajo municipal, habla del proyecto con gran emoción. “Estoy muy orgulloso de poder mostrar todo lo que aprendí durante tantos años viviendo acá. Es una gran responsabilidad y también una enorme expectativa”, expresó.

Sus palabras sintetizan el espíritu de una localidad que apuesta a preservar su memoria mientras mira hacia el futuro.

Entre viejos almacenes, playas serenas, barrancas verdes y recuerdos de inmigrantes europeos, Villa Urquiza intenta ahora dar un nuevo paso: convertirse en uno de los pueblos turísticos más destacados del planeta.