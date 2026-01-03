A raíz de una autodeterminación, murió Fabricio Mansilla. El joven era pareja de Agustina Magalí Cabrera, una de las víctimas fatales del incendio en Victoria.

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Un joven que era la pareja de una de las víctimas del incendio en el local de comidas rápidas de Victoria , falleció en Paraná tras un paro cardiorrespiratorio. Se trata de Fabricio Mansilla, quien era novio de Agustina Cabrera. Esta última cursaba un embarazo. En primera instancia, el joven fue trasladado al Hospital Salaberry, donde los médicos de Guardia lograron reanimarlo para luego derivarlo al San Martín, de Paraná, donde finalmente murió.

Este viernes se confirmó el fallecimiento en Paraná de Mansilla, de 23 años, quien fuera hallado en las primeras horas de la tarde del miércoles en la zona del Quinto Cuartel luego que quisiera quitarse la vida. Se trata de la pareja de una de las víctimas del incendio en el local de comidas rápidas de Matheu y Camoirano. El hecho enluta nuevamente a las Siete Colinas. La joven pareja, de 20 y 24 años, no tenía hijos.

Tras la muerte, en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de dolor y despedida.

El suicidio es un problema de salud pública. Nos puede atravesar a todos, en cualquier momento de la vida. Está vinculado al sufrimiento, y por eso no tiene una única causa. Por su alcance, prevenir requiere del compromiso de todos: del sistema de salud, de las escuelas, de las familias, de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros.

Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, pedí ayuda. Llamá al 135 La línea es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas o acercate al centro de salud más cercano.