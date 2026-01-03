Uno Entre Rios | Policiales | Joven

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

A raíz de una autodeterminación, murió Fabricio Mansilla. El joven era pareja de Agustina Magalí Cabrera, una de las víctimas fatales del incendio en Victoria.

3 de enero 2026 · 15:20hs
Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Un joven que era la pareja de una de las víctimas del incendio en el local de comidas rápidas de Victoria, falleció en Paraná tras un paro cardiorrespiratorio. Se trata de Fabricio Mansilla, quien era novio de Agustina Cabrera. Esta última cursaba un embarazo. En primera instancia, el joven fue trasladado al Hospital Salaberry, donde los médicos de Guardia lograron reanimarlo para luego derivarlo al San Martín, de Paraná, donde finalmente murió.

Este viernes se confirmó el fallecimiento en Paraná de Mansilla, de 23 años, quien fuera hallado en las primeras horas de la tarde del miércoles en la zona del Quinto Cuartel luego que quisiera quitarse la vida. Se trata de la pareja de una de las víctimas del incendio en el local de comidas rápidas de Matheu y Camoirano. El hecho enluta nuevamente a las Siete Colinas. La joven pareja, de 20 y 24 años, no tenía hijos.

encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en parana

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

violento ataque en santa elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Tras la muerte, en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de dolor y despedida.

LEER MÁS: Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Embed

Prevención

El suicidio es un problema de salud pública. Nos puede atravesar a todos, en cualquier momento de la vida. Está vinculado al sufrimiento, y por eso no tiene una única causa. Por su alcance, prevenir requiere del compromiso de todos: del sistema de salud, de las escuelas, de las familias, de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros.

Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, pedí ayuda. Llamá al 135 La línea es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas o acercate al centro de salud más cercano.

Joven Incendio Victoria autodeterminación Prevención
Noticias relacionadas
volco un auto en la autovia 18 a la altura de general campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

accidente en la ruta 136: confirmaron que murio la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

tragedia vial en la ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Ver comentarios

Lo último

Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Ultimo Momento
Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Precios en dólares y salarios bajos: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Precios en dólares y salarios bajos: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Policiales
Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Ovación
Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Se conoció el calendario para el Campeonato Entrerriano 2026

Se conoció el calendario para el Campeonato Entrerriano 2026

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

La provincia
El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Dejanos tu comentario