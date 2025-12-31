Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Un incendio ocurrido anoche, pasadas las 22:30, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Camoirano y Matheu, en la localidad de Victoria, dejó como saldo la muerte de dos mujeres que trabajaban en el lugar, donde funcionaba una rotisería y cocina bajo el nombre de “Costa Rica”.

Según las primeras informaciones, el fuego se propagó con rapidez y, pese al inmediato accionar de los Bomberos Voluntarios y otras fuerzas de emergencia, las víctimas no pudieron ser rescatadas a tiempo. Fueron identificadas como Natalia García y Agustina Cabrera.

El subjefe de la Departamental de Policía de Victoria, Ricardo Ríos, brindó detalles sobre el hecho a La Mañana de La Red (88.7) y las primeras hipótesis que se manejan en la investigación. “Esto comenzó ayer a las 22:30. Se toma conocimiento de un incendio en un local que funciona como venta de comidas rápidas bajo la razón social de Costa Rica. Por causa que se tratan de establecer, el fuego se propagó rápidamente, quedando dos personas atrapadas en el interior, dos mujeres, una de 39 y otra de 20 años, las cuales se desempeñaban como empleadas, quienes fueron halladas tras apagar el incendio”.

Ricardo Ríos, subjefe de la departamental de Victoria

En relación a la situación del comercio, el funcionario policial remarcó que, de acuerdo a los primeros datos recabados, el lugar no contaría con habilitación formal. “Es un local de venta de comidas rápidas. En principio, nosotros no lo tenemos como un local habilitado”.

Ríos explicó además que el emprendimiento funcionaba en un espacio reducido, similar a un garaje, y que trabajaban principalmente con reparto a domicilio. “Es un lugar como un garaje donde realizaban ese emprendimiento. Trabajaban con delivery. Se abocó el fiscal al lugar, recibió testimonio de vecinos y a testigos. Se reunieron elementos de prueba. También se hizo presente la gente de bomberos voluntarios, el forense, el médico de policía, el gabinete de la policía científica de esta ciudad y bomberos Zapadores, quienes se encuentran trabajando en estos momentos”.

Hipótesis

Respecto al origen del incendio, el subjefe policial indicó que las primeras hipótesis ubican el inicio del fuego en la parte trasera del inmueble, donde se realizaban tareas de elaboración de alimentos. “Nosotros lo que tenemos es que el fuego se inició en el fondo del lugar donde elaboran quesos para la venta en el lugar donde estaban las chicas estas trabajando. Nosotros hasta que no tengamos las pericias no podemos dar una precisión de lo que ocurrió”.

La investigación continúa en manos de la Fiscalía, a la espera de los resultados de las pericias técnicas que permitan determinar con exactitud las causas del incendio y las responsabilidades correspondientes.