Día Mundial de los Animales: la fauna autóctona que Argentina busca proteger

El 4 de octubre invita a conocer la fauna silvestre argentina y las especies amenazadas, como el aguará guazú, protegidas por distintas medidas de conservación.

El 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, una fecha que invita a reflexionar sobre la protección y conservación de las especies . En Argentina, también permite conocer la diversidad de fauna autóctona y poner el foco en los animales silvestres que enfrentan distintas amenazas.

La fecha fue elegida en homenaje a San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales. La iniciativa surgió del alemán Heinrich Zimmermann, quien organizó la primera celebración en Berlín en 1925. Aunque aquel primer encuentro se realizó en marzo, la intención era establecer el 4 de octubre como fecha conmemorativa. Finalmente, en 1929 comenzó a celebrarse ese día y, en 1931, un congreso internacional de protección animal realizado en Florencia aprobó oficialmente la fecha.

Argentina con una amplia diversidad de fauna

La fauna silvestre, también denominada autóctona o nativa, comprende a los animales que viven en estado natural, independientemente del ser humano. En Argentina, la diversidad de ambientes permite la presencia de numerosas especies, desde los grandes mamíferos de las regiones boscosas y selváticas hasta las aves, reptiles, anfibios y animales que habitan los humedales, pastizales y montes.

En la región Centro, y particularmente en Entre Ríos y las provincias cercanas, los ambientes vinculados a los ríos, arroyos, bañados, pastizales y montes nativos son refugio de especies como el carpincho, el coipo, el lobito de río, el gato montés, el zorro de monte, el ñandú, el federal, el cardenal amarillo y numerosas aves acuáticas.

Algunas especies tienen además un valor especial por su situación de conservación. A nivel nacional, entre las especies sobre las que existen programas específicos se encuentran el aguará guazú, el cardenal amarillo, el ciervo de los pantanos, el huemul, el tapir, la taruca, el tatú carreta, el venado de las pampas y el yaguareté.

La pérdida y degradación de los ambientes naturales, la caza ilegal, el tráfico de fauna, los atropellamientos, la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies exóticas invasoras aparecen entre las principales amenazas identificadas para la fauna nativa argentina.

En el caso de los mamíferos, la última categorización nacional realizada por especialistas de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) señala que, de 417 especies analizadas, 98 fueron clasificadas como amenazadas, dentro de las categorías Vulnerable, En Peligro o En Peligro Crítico. Otras 40 fueron consideradas Cercanas a la Amenaza.

El aguará guazú, un símbolo de la fauna regional

Entre las especies que forman parte de la fauna autóctona de la región se encuentra el aguará guazú, cuyo nombre significa “zorro grande” en guaraní. Su nombre científico es Chrysocyon brachyurus y es el cánido más grande de América del Sur.

Se caracteriza por sus largas patas, su pelaje rojizo y una crin oscura que recorre la zona del cuello y el lomo. Es una especie omnívora que se alimenta de pequeños vertebrados, insectos y frutos silvestres.

Su distribución argentina comprende distintas provincias del centro y norte del país. La categorización de SAREM lo ubica como Vulnerable, mientras que a nivel nacional está catalogado como especie amenazada y cuenta con políticas específicas de conservación. Entre las amenazas se encuentran la destrucción y degradación de su hábitat, los atropellamientos, la persecución, la caza, la captura ilegal y el contacto con animales domésticos.

En Entre Ríos, además, el aguará guazú cuenta con una protección particular. La Ley Provincial Nº 11.079, publicada en 2023, lo declaró Monumento Natural Provincial junto con el guazuncho y el ciervo de los pantanos.

La protección de esta especie también tuvo acciones recientes. En abril de 2026, un ejemplar de aguará guazú fue liberado en el Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba, equipado con un collar satelital para monitorear sus desplazamientos. El proyecto fue llevado adelante por Aves Argentinas, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de Córdoba, con el objetivo de aportar información para mejorar las estrategias de conservación.

Qué medidas existen para conservar la fauna

La protección de la fauna silvestre en Argentina tiene como marco principal la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna, que regula aspectos vinculados con la caza, captura, tenencia, transporte y comercialización de animales silvestres. La normativa también contempla la creación de reservas y otras medidas destinadas a conservar las especies y los ambientes donde viven.

A nivel nacional se desarrollan programas destinados a especies amenazadas, con acciones que incluyen conservación y recuperación de hábitats, rescate y rehabilitación de ejemplares, reintroducción de animales a ambientes naturales, investigación y educación ambiental. Estas políticas se articulan con las provincias donde se encuentran las especies.

En las provincias también existen herramientas propias de protección. En Entre Ríos, por ejemplo, el cardenal amarillo fue declarado Monumento Natural y en junio de 2026 trece ejemplares que habían sido recuperados del tráfico ilegal fueron liberados nuevamente en un área natural protegida de la provincia, luego de atravesar controles sanitarios, comportamentales y genéticos.

El Día Mundial de los Animales permite así mirar más allá de las mascotas y conocer a los animales que forman parte de los ecosistemas argentinos. El aguará guazú, el cardenal amarillo, el ciervo de los pantanos, el carpincho, el lobito de río y tantas otras especies forman parte del patrimonio natural del país.

Conocer dónde viven, cuáles son sus características y qué amenazas enfrentan es también una forma de comprender que proteger la fauna implica conservar los ambientes que necesitan para sobrevivir.

Delfina Silva/De la Redacción de UNO