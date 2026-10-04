Paraná Campaña: se disputaron la ida de los octavos de final del Torneo Clausura

Este domingo iniciaron los playoffs del campeonato de Paraná Campaña. Hubo 30 goles en ocho encuentros.

Se disputaron los partidos de ida de los Octavos de Final del Torneo Clausura 2026 Copa Osvaldo El Abuelo González y Roberto Ridolfi, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC), y la jornada estuvo cargada de emociones, goles y grandes encuentros.