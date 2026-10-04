Se disputaron los partidos de ida de los Octavos de Final del Torneo Clausura 2026 Copa Osvaldo El Abuelo González y Roberto Ridolfi, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC), y la jornada estuvo cargada de emociones, goles y grandes encuentros.
Paraná Campaña: se disputaron la ida de los octavos de final del Torneo Clausura
Este domingo iniciaron los playoffs del campeonato de Paraná Campaña. Hubo 30 goles en ocho encuentros.
4 de octubre 2026 · 21:17hs
En los ocho partidos de Primera División se marcaron 30 goles, con varias goleadas y series que quedaron abiertas de cara a las revanchas.
Resultados de los octavos de final del Torneo Clausura de LFPC
Seguí FBC 0-Viale FBC 5
Deportivo Bovril 3-Arsenal de Viale 3
Cultural de Crespo 0-Atlético María Grande 5
Unión FBC de Alcaraz 0-Atlético Litoral de María Grande 5
Deportivo Tabossi 2-Unión Agrarios Cerrito 1
Sarmiento de Crespo 2-Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 0
Asociación Diego Maradona de María Grande 1-Unión de Crespo 2
Cañadita Central 1-Atlético Hernandarias 0