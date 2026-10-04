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Paraná Campaña: se disputaron la ida de los octavos de final del Torneo Clausura

Este domingo iniciaron los playoffs del campeonato de Paraná Campaña. Hubo 30 goles en ocho encuentros.

4 de octubre 2026 · 21:17hs
Viale FBC

Seguí Noticias

Viale FBC, campeón vigente de Paraná Campaña, goleó como visitante a Seguí FBC.

Se disputaron los partidos de ida de los Octavos de Final del Torneo Clausura 2026 Copa Osvaldo El Abuelo González y Roberto Ridolfi, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC), y la jornada estuvo cargada de emociones, goles y grandes encuentros.

En los ocho partidos de Primera División se marcaron 30 goles, con varias goleadas y series que quedaron abiertas de cara a las revanchas.

Resultados de los octavos de final del Torneo Clausura de LFPC

Seguí FBC 0-Viale FBC 5

Deportivo Bovril 3-Arsenal de Viale 3

Cultural de Crespo 0-Atlético María Grande 5

Unión FBC de Alcaraz 0-Atlético Litoral de María Grande 5

Deportivo Tabossi 2-Unión Agrarios Cerrito 1

Sarmiento de Crespo 2-Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 0

Asociación Diego Maradona de María Grande 1-Unión de Crespo 2

Cañadita Central 1-Atlético Hernandarias 0

Paraná Campaña Torneo Clausura Viale FBC Litoral
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