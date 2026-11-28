El paranaense Exequiel Bastidas tuvo una primera tanda clasificatoria positiva en la Clase 2 del Turismo Nacional, en el marco de la última fecha del Campeonato

La definición del campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional comenzó a tomar temperatura este sábado en el circuito rionegrino, donde los principales aspirantes a la corona salieron a pista para afrontar la primera tanda de clasificación de la última fecha de la temporada. En ese escenario, el entrerriano Exequiel Bastidas dio un paso importante al quedar sexto, en una sesión que tuvo como protagonista inesperado a Horacio Evolo.

El piloto porteño, al mando de un Toyota Etios, apareció sobre el final de la tanda para quedarse con la pole position provisoria. Evolo, de 40 años, registró un tiempo de 1m38s623 en el trazado de 4.118 metros y sorprendió luego de no haber tenido actuaciones destacadas durante los entrenamientos previos, en los que terminó 22º y 11º.

La clasificación, sin embargo, dejó buenas noticias para Bastidas, quien continúa muy cerca de la cima de la tabla de posiciones y mantiene intactas sus posibilidades de luchar por el campeonato en la última fecha del calendario.

El entrerriano, que conduce un Toyota Yaris, quedó sexto, a 0s326 del tiempo establecido por Evolo. El resultado lo mantiene entre los principales protagonistas de la definición, en una disputa que promete ser apasionante durante el resto del fin de semana.

Vitar sigue adelante, pero Bastidas está al acecho

El mendocino Tomás Vitar, líder del campeonato y representante del GR Competición, terminó segundo en la primera clasificación, a apenas 0s095 del poleman provisorio. El resultado le permitió mantenerse entre los mejores de la tanda, aunque la diferencia en el campeonato con Bastidas es mínima: apenas un punto.

La lucha por el título tiene también a Francisco Coltrinari como tercer aspirante. El piloto del Peugeot 208 quedó noveno, a 0s566 de Evolo, por lo que también deberá mejorar su rendimiento en las próximas instancias clasificatorias.

Entre los protagonistas que se intercalaron en los primeros puestos aparecieron Valentino Quattrocchi, tercero con un Toyota Yaris, a 0s169; Gastón Iansa, cuarto con un Peugeot 208, a 0s192; y Juan Ignacio Canela, quinto con otro Toyota Yaris, a 0s385.

En ese contexto, Bastidas logró meterse en el grupo de los seis mejores y continúa mostrando competitividad en un fin de semana que puede marcar un antes y un después en su trayectoria deportiva.

La definición está al rojo vivo

El Premio Coronación de la Clase 2 del Turismo Nacional reúne a los principales candidatos con un margen prácticamente inexistente en la pelea por el título. Bastidas llega como escolta de Vitar, a un punto, y cada salida a pista será determinante para sus aspiraciones.

El piloto paranaense buscará aprovechar las próximas sesiones para mejorar su posición de largada y llegar en las mejores condiciones a las competencias decisivas. La clasificación definitiva, las series y la final serán instancias fundamentales para definir quién se queda con el campeonato 2026.

La segunda tanda clasificatoria de la Clase 2 en el autódromo de Viedma está prevista para las 17.20, donde Bastidas tendrá una nueva oportunidad de avanzar y seguir alimentando el sueño de consagrarse campeón.

El paranaense está a un punto de la cima y la primera clasificación lo dejó bien posicionado para afrontar la recta final de un campeonato que se define en Viedma.