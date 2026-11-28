Colapinto superó el primer corte en el límite y luego de un ajuste no pudo revertir el funcionamiento en el Alpine, quedando en el 14.°

La complejidad que presenta el Alpine A526 en su puesta a punto le impidió a Franco Colapinto, como así también a su compañero Pierre Gasly, integrar el último corte clasificatorio del Gran Premio de Qatar que se desarrolla por la penúltima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 en el circuito de Losail.

El piloto argentino quedó ubicado 14.° en la tabla de los tiempos, tras marcar 1m23s659 en el segundo tramo cronometrado y luego de superar el primero sobre el filo de la eliminación, en donde quedó 16.° tras un ajuste que le dio cierto equilibrio al coche de Enstone, para evitar además el desgaste excesivo del neumático.

Como en los entrenamientos, el subviraje del chasis fue un condicionante para transitar los virajes del trazado qatarí, acrecentándose el inconveniente en las curvas 7, 9 y 16, como el propio Colapinto se lo notificó a su ingeniero Stuart Barlow para que recabe los datos y encuentre cuál es el inconveniente.

La situación de Alpine tampoco eludió a Pierre Gasly que no pudo acceder al Top10 de la tanda al quedar clasificado 12° con 1m23s568 y con una diferencia de 91/1000 sobre Colapinto; el francés también busca solucionar esa deficiencia en el funcionamiento de su auto para afrontar el Gran Premio con mayor seguridad.

RUSSELL ES EL MÁS RÁPIDO

Mercedes selló su segunda jornada en Losail dominando con otro «1-2» en la clasificación como lo hizo en los entrenamientos, pero en esta última instancia con el británico George Russell que pudo completar su mejor vuelta en los 5.419 metros con un tiempo de 1m21s695 (a 298,796 Km/h) y por 13.ª festejar la «pole», además de quebrar el dominio que había marcado su compañero Kimi Antonelli, quien lo escoltó a 0s128 pero también se quejó ante el equipo por la estrategia que llevaron a cabo en el último corte cronometrado y le impidieron seguir en lo más alto de la tabla de tiempos como ocurrío en las tandas preliminares.

La tercera tanda centró a los cinco equipos que se escalonan en el campeonato de constructores para definir el mejor lugar de largada, el cual quedó en manos de la escuadra de Brackley que nuevamente aventajó a los McLaren de Lando Norris (a 0s480) y Oscar Piastri (a 0s550) y a los Red Bull de Isack Hadjar (a 0s596) y Max Verstappen (a 0s637). A más de un segundo se alinearon Charles Leclerc (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Ferrari) y Liam Lawson (Racing Bulls), quienes completaron la tanda.

El Gran Premio de Qatar se disputará este domingo desde la hora 14:00 de Argentina, sobre un recorrido de 57 vueltas.