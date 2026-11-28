Los jóvenes de 24 y 34 años, con heridas de bala, estaban dentro de un Fiat 147 en el barrio Feria, de La Paz. La Policía acudió al lugar alertado por detonaciones

Los jóvenes de 24 y 34 años, con heridas de bala, estaban dentro de un Fiat 147 en el barrio Feria, de La Paz. La Policía acudió al lugar alertado por detonaciones

En horas de la madrugada de este sábado personal policial fue comisionado al barrio Feria, sobre calle Arenales, en inmediaciones del puente badén de la ciudad de La Paz , a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego efectuadas hacia un automóvil.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron un automóvil marca Fiat 147, en cuyo interior se encontraban dos jóvenes, de 34 y 24 años de edad, quienes presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego y ya se encontraban fallecidos. Horas más tarde fueron identificados como Adrian Olmedo y Juan Franco.

En el lugar se hicieron presentes el Fiscal en turno, el médico forense, personal de Policía Científica y efectivos de las distintas dependencias policiales, quienes llevaron adelante las diligencias y averiguaciones correspondientes a fin de establecer las circunstancias del hecho.

En el caso intervienen Fiscalía en turno, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Comisaría Primera, Policía Científica, Médico Forense y Jefatura Departamental La Paz.