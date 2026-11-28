Esperan terminar el Hogar a fines de diciembre. Se trata de un espacio que promueve la vida en comunidad de los religiosos de más edad.

Después de años de trabajo y del aporte de numerosas comunidades, el Hogar Jesús Buen Pastor se encuentra en la última etapa de construcción y comienza a acercarse a la posibilidad de convertirse en una realidad. La iniciativa, impulsada por la Arquidiócesis de Paraná, busca dar respuesta a una necesidad muchas veces silenciosa: el acompañamiento y la atención de sacerdotes que, luego de dedicar gran parte de su vida al servicio pastoral, llegan a la vejez o atraviesan situaciones de enfermedad.

El padre Fabián Minigutti , uno de los impulsores de este proyecto, contó que la obra se desarrolla en el predio del ex Centro Mariápolis, hoy El Salvador, perteneciente al Arzobispado de Paraná. Allí se construye un hogar pensado no solamente como un lugar de residencia, sino también como un espacio de encuentro, cuidado y continuidad de la vida comunitaria. “Nosotros ya hace unos años comenzamos con este hogar para sacerdotes ancianos o enfermos, en este lugar tan lindo como es El Salvador”, explicó.

Respuesta a una necesidad concreta

La iniciativa parte de una realidad particular de la vida sacerdotal. Durante décadas, los religiosos acompañan a las comunidades, celebran sacramentos, visitan a personas enfermas, participan de la vida educativa y desarrollan tareas vinculadas con Cáritas. Sin embargo, en muchas ocasiones, esa dedicación deja en segundo plano las necesidades propias de la vejez. “Nuestra vida está un poco al servicio de la gente. Entonces cuando llegamos a la vida adulta o la vida ancianaa veces no sabemos adónde ir”, señaló Minigutti.

El hogar pretende ofrecer una respuesta concreta a ese interrongante, con condiciones adecuadas para la atención de sus residentes, pero también con la posibilidad de compartir la cotidianeidad, las celebraciones y los vínculos que forman parte de su historia.

Actualmente, el nuevo edificio se encuentra en la etapa de terminaciones. Según detalló el sacerdote, los trabajos incluyen la pintura exterior y algunas cuestiones pendientes en materia sanitaria, pisos y la capilla. “Estamos con el tema de la pintura exterior. Después tendremos que terminar algunas cuestiones a nivel sanitario, algo de piso y algo de la capilla”, precisó.

También se trabaja en el movimiento de tierra para acondicionar los patios y completar los espacios exteriores. Aunque el grueso de la construcción ya está realizado, todavía quedan tareas que demandan tiempo y recursos para que el establecimiento pueda comenzar a funcionar.

Minigutti explicó que el objetivo es llegar a fines de diciembre con la construcción terminada, aunque luego será necesario organizar el traslado y resolver las cuestiones propias de la puesta en funcionamiento.

Alcances del proyecto

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el edificio fue pensado de acuerdo con las exigencias sanitarias correspondientes. El sacerdote destacó que se contemplaron las instalaciones necesarias para garantizar condiciones apropiadas de atención y seguridad. “Está todo según las normativas del Ministerio de Salud, como por ejemplo la cuestión sanitaria, la iluminación, las salidas de emergencia y demás”, afirmó.

De esta manera, el Hogar Jesús Buen Pastor busca convertirse en una estructura preparada para responder a las necesidades de sus futuros residentes, con espacios adecuados para el cuidado y la convivencia.

Mientras la obra continúa, el hogar ya tiene una experiencia de funcionamiento en calle Italia 450, donde alrededor de 10 sacerdotes permanecen alojados en una vivienda cedida en comodato por las hermanas Siervas de la Divina Providencia.

El lugar permitió comenzar a atender esta necesidad, aunque con el tiempo surgió la necesidad de contar con una infraestructura propia y adaptada a las exigencias actuales. “Funcionaba y funciona muy bien, pero claro, había que hacer algunos ajustes a nivel salud. Y eso hizo que se decidiera tratar de tener una casa propia adecuada a todas las normas”, explicó Minigutti.

La casa de calle Italia también recibe a sacerdotes de otras diócesis, como Concordia, lo que demuestra que la iniciativa no está pensada exclusivamente para los religiosos de Paraná, sino que busca dar respuesta a necesidades de distintos puntos de la provincia.

Avanza la obra del Hogar Sacerdotal "Jesús Buen Pastor", en Paraná

La construcción de un espacio propio permitirá ampliar las posibilidades de atención y ofrecer mejores condiciones para quienes necesitan acompañamiento durante esta etapa de sus vidas.

Más allá de la infraestructura, uno de los sentidos más profundos del hogar es la posibilidad de que los sacerdotes continúen formando parte de una comunidad.

Minigutti recordó el caso de un sacerdote que, después de celebrar misas en distintos lugares durante la Nochebuena, regresó a la casa parroquial sin que nadie lo hubiera invitado a compartir la cena. “Ni siquiera tenía agua fría”, recordó el padre Fabián sobre aquella historia que le había contado el religioso.

El relato refleja una situación que puede atravesar a quienes dedicaron su vida a acompañar a otros y que, al llegar a la vejez, pueden encontrarse sin familiares cercanos o sin un espacio donde compartir fechas especialmente sensibles. “Esta casa quiere responder a esa necesidad concreta”, expresó.

Campaña sostenida a pulmón

La construcción del Hogar Jesús Buen Pastor se sostiene a través de aportes de comunidades, sacerdotes y personas que decidieron colaborar con la iniciativa. Minigutti agradeció el acompañamiento recibido y destacó que la obra se realiza “a pulmón”: “Lo hemos hecho con aportes de las comunidades, los aportes de los sacerdotes. Todo ha sido aportes así, y uno ve los frutos y por eso agradece tanto la colaboración de tanta gente”, señaló.

En ese sentido, convocó a los vecinos de Paraná y de otras localidades entrerrianas a sumarse a la campaña, de acuerdo con sus posibilidades. No existe un monto mínimo para colaborar y cada aporte permite avanzar en los trabajos pendientes.

La ayuda puede canalizarse a través del alias hogar.sacerdotal o acercándose a una parroquia para expresar la voluntad de colaborar. “Todo es bienvenido porque es ese granito de arena. Y el granito de arena en las manos del Señor se multiplica”, expresó el sacerdote.

Para Minigutti, colaborar con el hogar también significa formar parte de una obra que permitirá acompañar a quienes durante años estuvieron al servicio de las familias y las comunidades.

Con los últimos trabajos por delante, el Hogar Jesús Buen Pastor se acerca a una etapa decisiva. La expectativa es que el nuevo espacio pueda brindar mejores condiciones de atención y, sobre todo, ofrecer a los sacerdotes mayores y enfermos un lugar donde la compañía, la fe y la vida comunitaria sigan siendo parte de cada día.