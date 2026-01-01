Tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de Concordia

El choque ocurrió la mañana de este miércoles en el acceso oeste a la ciudad de Concordia. Los heridos fueron trasladados al hospital Masvernat.

Tres personas debieron ser hospitalizadas este miércoles por la mañana tras un violento accidente de tránsito ocurrido en el acceso oeste a la ciudad de Concordia. Los heridos fueron trasladados en ambulancias del servicio de emergencias al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedaron en observación para su evaluación médica, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente la gravedad de las lesiones.

El siniestro vial se registró alrededor de las 10.45 del 1º de enero de 2026, en la intersección de la Ruta Nacional 14 —Autovía José Gervasio Artigas— y la Ruta Provincial 4, un nudo vial clave para el ingreso a la ciudad.

Según el parte policial, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford Eco Sport y un automóvil Audi A4. La Ford Eco Sport era conducida por un hombre de 68 años, quien realizaba el rulo correspondiente en la Ruta Provincial 4, tras salir de la Autovía José Gervasio Artigas para ingresar a la ciudad.

En esas circunstancias, y por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión con el Audi A4, que era conducido por un hombre de 37 años, quien circulaba por la Ruta Provincial 4 en sentido noroeste, siempre de acuerdo a la información oficial suministrada por la policía.

Hospitalizados

Como consecuencia del siniestro, tres personas debieron ser asistidas y trasladadas en ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas 107 hacia la guardia del hospital Masvernat para su evaluación.

Entre los derivados se encontraban un hombre de 29 años, una mujer de 22 años y el conductor de la Ford EcoSport, de 68 años, sin que hasta el momento se hayan informado oficialmente detalles sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

El impacto generó importantes daños materiales en ambos rodados. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabaja para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.