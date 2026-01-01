Uno Entre Rios | Policiales | Choque

Tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de Concordia

El choque ocurrió la mañana de este miércoles en el acceso oeste a la ciudad de Concordia. Los heridos fueron trasladados al hospital Masvernat.

1 de enero 2026 · 14:17hs
Tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de Concordia

Tres personas debieron ser hospitalizadas este miércoles por la mañana tras un violento accidente de tránsito ocurrido en el acceso oeste a la ciudad de Concordia. Los heridos fueron trasladados en ambulancias del servicio de emergencias al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedaron en observación para su evaluación médica, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente la gravedad de las lesiones.

El siniestro vial se registró alrededor de las 10.45 del 1º de enero de 2026, en la intersección de la Ruta Nacional 14 —Autovía José Gervasio Artigas— y la Ruta Provincial 4, un nudo vial clave para el ingreso a la ciudad.

choque frontal en ruta 11 dejo un muerto en el ingreso a oro verde

Choque frontal en Ruta 11 dejó un muerto en el ingreso a Oro Verde

sauce viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcacion a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Según el parte policial, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford Eco Sport y un automóvil Audi A4. La Ford Eco Sport era conducida por un hombre de 68 años, quien realizaba el rulo correspondiente en la Ruta Provincial 4, tras salir de la Autovía José Gervasio Artigas para ingresar a la ciudad.

LEER MÁS: Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

En esas circunstancias, y por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión con el Audi A4, que era conducido por un hombre de 37 años, quien circulaba por la Ruta Provincial 4 en sentido noroeste, siempre de acuerdo a la información oficial suministrada por la policía.

Hospitalizados

Como consecuencia del siniestro, tres personas debieron ser asistidas y trasladadas en ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas 107 hacia la guardia del hospital Masvernat para su evaluación.

Entre los derivados se encontraban un hombre de 29 años, una mujer de 22 años y el conductor de la Ford EcoSport, de 68 años, sin que hasta el momento se hayan informado oficialmente detalles sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

El impacto generó importantes daños materiales en ambos rodados. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabaja para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Choque Concordia heridos
Noticias relacionadas
violencia en alcaraz: victima internada en estado reservado

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en la paz

Detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en La Paz

parana: joven resulto herido al volcar su auto en circunvalacion y blas parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

El incendio fue este miércoles en la Clínica.

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

Ultimo Momento
Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

J Balvin y Residente se reconciliaron y pusieron fin a su guerra

J Balvin y Residente se reconciliaron y pusieron fin a su guerra

Policiales
Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en La Paz

Detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en La Paz

Tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de Concordia

Tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de Concordia

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Ovación
El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Chelsea echó al entrenador que ganó el Mundial de Clubes

Chelsea echó al entrenador que ganó el Mundial de Clubes

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

Thiago Fernández atacó a los dirigentes de Vélez

Thiago Fernández atacó a los dirigentes de Vélez

La provincia
Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Dejanos tu comentario