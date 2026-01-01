Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Un joven de 28 años volcó con su Chevrolet Corsa en Circunvalación y Blas Parera de Paraná. Sufrió politraumatismos. Fue trasladado al hospital San Martín

1 de enero 2026 · 10:29hs
Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

En las primeras horas de la mañana de este jueves 1º de enero de 2026, un auto Chevrolet Corsa blanco volcó sobre la intersección de avenidas Circunvalación y Blas Parera de Paraná.

El conductor, un joven de 28 años, perdió el control del rodado y terminó volcando en una zona cercana a los lugares donde se concentraron los eventos bailables habilitados por los festejos de Año Nuevo.

Pía Marisol es la primera beba de 2026 y nació a las 2.30 de este jueves en el San Roque.

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en parana

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Como consecuencia del accidente, el automovilista sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al hospital San Martín para su atención inmediata.

accidente circunvalación paraná año nuevo

Personal de la comisaría 14º informó que el joven se encontraba consciente al momento del siniestro, viajaba solo y no fue sometido a un control de alcoholemia.

Equipo de trabajo

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes asistieron al herido hasta la llegada de la ambulancia del servicio de emergencias. Además, personal sanitario y efectivos de Criminalística realizaron tareas de prevención y resguardo de la zona

Paraná Circunvalación Auto Hospital San Martín
Noticias relacionadas
parana: un joven robo un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

paradero: buscan a una adolecente de 14 anos, de parana

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Este lunes se inauguró una nueva colonia de verano para adolescentes en el complejo Yarará, ubicado en la zona noreste de Paraná

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

La Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la explotación de un restaurante de comidas rápidas en la zona conocida como Cinco Esquinas.

Paraná: un local de McDonald's se instalará en la zona de Cinco Esquinas

Ver comentarios

Lo último

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Ultimo Momento
Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Policiales
Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Ovación
Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

La provincia
Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Dejanos tu comentario