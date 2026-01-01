Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Un joven de 28 años volcó con su Chevrolet Corsa en Circunvalación y Blas Parera de Paraná. Sufrió politraumatismos. Fue trasladado al hospital San Martín

En las primeras horas de la mañana de este jueves 1º de enero de 2026, un auto Chevrolet Corsa blanco volcó sobre la intersección de avenidas Circunvalación y Blas Parera de Paraná.

El conductor, un joven de 28 años, perdió el control del rodado y terminó volcando en una zona cercana a los lugares donde se concentraron los eventos bailables habilitados por los festejos de Año Nuevo.

Como consecuencia del accidente, el automovilista sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al hospital San Martín para su atención inmediata.

Personal de la comisaría 14º informó que el joven se encontraba consciente al momento del siniestro, viajaba solo y no fue sometido a un control de alcoholemia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes asistieron al herido hasta la llegada de la ambulancia del servicio de emergencias. Además, personal sanitario y efectivos de Criminalística realizaron tareas de prevención y resguardo de la zona