Tratan de confirmar si un llamado alertando que Benvenuto fue secuestrado, es real

Las autoridades judiciales de Gualeguay receptaron hace un par de días atrás la siguiente denuncia: que en fecha 1 de noviembre, cerca del mediodía recibió un llamado en un celular de un familiar del empresario Omar Banavento en el cuál una persona con una tonada a un colombiano, le dice: "Oye chico, te me escuchas, ha salido todo bien lo del amigo, ahora necesitamos que ustedes sean profesionales. Necesitamos un millón de dólares y todo va a salir bien chico. Preparalos nos vamos a comunicar nuevamente chico...prepara el helicóptero. Me han recomendado que hable contigo porque sos el eficiente, me dicen....estamos al habla. Un millón de dólares".

"Sacate a la policía de encima, chico....periodistas, enciérrate y no hables con nadie, estamos?. OK. Sácate la policía de encima si querés volver a verlo con vida de nuevo, está claro?".

La respuesta del familiar, fue: "Se puede hablar con Omar?, necesitamos la prueba de que está vivo".

Las comunicaciones siguieron un par de veces, con mensajes de textos.

Intervenciones telefónicas

La fiscalía de Gualeguay ordenó intervenir los celulares de los familiares para seguir adelante con la investigación, pero no hubo nuevos contactos. Pese a esto, hubo otras medidas que llevaron a las autoridades judiciales a entender que se estaba frente a un secuestro extorsivo, por lo que debía continuar con la causa la Justicia Federal.

La causa con esta situación judicial, llegó al juzgado de Leandro Ríos, en Paraná, quién luego de examinar las pruebas recolectadas por la justicia de Gualeguay, entendió que no está acreditado por el momento, que se esté frente a un secuestro extorsivo.

En más, el juez aclaró que más allá de la hipótesis inicial, no se advierte que el hecho que se investiga "tenga la entidad suficiente para afectar el bien jurídico de la Seguridad del Estado Nacional, sus institucionales o algún interés federal".

"La competencia federal en este tipo de delitos, es de naturaleza excepcional y de interpretación restrictiva, reservada para aquellas conductas cuya comisión reviste características y propósitos que trasciendan la conducta individual, para convertirse en medios tendientes a dislocar el sistema económico y la seguridad jurídica de la Nación, los cuáles no se advierten en el presente caso, pues a modo de ver de esta magistratura no se vislumbran las circunstancias de una organización delictiva dedicada a la ejecución sistemática de secuestros extorsivos, la participación de miembros de las fuerzas de seguridad nacional o la realización de otros delitos de índole federal para la perpetración del mismo", resaltó.

De esta manera, esta situación seguirá siendo investigada por la Justicia de Gualeguay, la que deberá establecer si el llamado en cuestión fue real, o bien se trató de una persona que intentó sacar algún rédito económico jugando con el dolor de los familiares del empresario.

Grave error

Por otra parte, se conoció que oficialmente no hubo ninguna llamada telefónica entre el exsenador Hugo Lesca y el exintendente Luis Erro. Desde la fiscalía notificaron a estas personas -que fueron allanadas- que hubo un error involuntario de los investigadores y peritos.

Tanto el exsenador radical como el exintendente justicialista anunciaron que denunciarían en la justicia la posible "colocación de pruebas falsas" para incriminarlos de un hecho del cual no tenían nada que ver.

El error en si, es grave habida cuenta que del trabajo en la Dirección de Inteligencia Criminal, se descubrió el aparente contacto telefónico entre los sospechados, pero luego al verificarse tal situación se comprobó que no habían existido.

Hubo una equivocación en la lectura de los entrecruzamientos a través del programa Idos. De la mala combinación resultó todo este estado de sospecha que ahora se disipa para los dos dirigentes políticos.