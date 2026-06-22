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Concordia: declararon la extinción de la acción penal en el caso Rebollo tras la muerte del imputado

El ex policía Juan Martín Rebollo se quitó la vida tras ser declarado culpable por la violación de una menor de edad en Concordia

22 de junio 2026 · 12:14hs
Concordia: declararon la extinción de la acción penal en el caso Rebollo tras la muerte del imputado

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, resolvió este lunes declarar la extinción de la acción penal por muerte del imputado, dictando en consecuencia el sobreseimiento de Juan Martín Rebollo. Rebollo enfrentaba cargos por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido con armas y por ser el autor funcionario policial actuando en ocasión de sus funciones”.

El proceso judicial había alcanzado un punto crítico el pasado 29 de mayo, cuando un jurado popular reunido en Concordia declaró a Rebollo culpable. Tras tres jornadas de debate, los ciudadanos determinaron su responsabilidad penal en los hechos, agravados tanto por el uso de armamento como por su condición de integrante de la fuerza policial al momento del ataque.

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El juicio, que se llevó a cabo en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía, se desarrolló bajo la modalidad de puertas cerradas, una medida habitual al tratarse de delitos que afectan la integridad sexual. Este caso representó el juicio por jurados número 163 que se realiza en la provincia de Entre Ríos desde que se implementó este sistema de juzgamiento.

Durante el debate, la acusación estuvo a cargo del fiscal Martín Nuñez, en representación del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el defensor oficial Alejandro Giorgio. A pesar del veredicto previo de culpabilidad, el fallecimiento de Rebollo pone fin de manera definitiva al legajo judicial, una definición legal frecuente en este tipo de situaciones en que fallece el imputado.

El hallazgo sin vida de Rebollo

En las últimas horas del lunes 15 de junio, la Alcaidía de Concordia fue escenario de la autodeterminación del expolicía Martín Rebollo. El hombre fue hallado sin vida en su celda donde estaba detenido tras haber sido declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal y aguardaba la lectura formal de su condena.

De acuerdo con los reportes preliminares, el exintegrante de la Policía de Entre Ríos logró apoderarse de forma imprevista del arma reglamentaria de un efectivo policial, se encerró en su lugar de detención para cometer el hecho.

Condena

Martín Rebollo permanecía alojado en la Alcaidía desde el pasado 29 de mayo, fecha en la que un jurado popular lo halló culpable por un caso denunciado en 2016. El hecho, calificado como "aberrante", involucró el abuso de una menor de edad mientras el imputado se encontraba en funciones oficiales.

Debido a su cargo y al uso de un arma durante el crimen, la calificación legal estaba doblemente agravada. El proceso se encontraba en su fase final; tras la audiencia de cesura, el fiscal Martín Núñez había solicitado una pena de 16 años de prisión efectiva.

Concordia Muerte Imputado
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