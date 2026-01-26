Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero.

En solo 26 días de enero, 20 personas murieron en accidentes de tránsito en Entre Ríos, la mayoría en choques con múltiples víctimas.

Alarma la cantidad de muertes en siniestros viales: Gualeguaychú registra ocho víctimas. Son 20 las personas fallecidas en accidentes de tránsito en Entre Ríos en los primeros 26 días de 2026 .

Un análisis de los datos oficiales revela que, durante enero, hubo menos intervenciones de la Policía Científica (que actúa en casos de fallecimientos o lesiones graves) que en enero de años anteriores. Sin embargo, la cifra de víctimas fatales es superior debido a tres choques con múltiples fallecidos.

Conflicto portuario en Entre Ríos pone a todos los puertos del país al borde de un paro nacional

Siniestros viales dejan 20 muertos en Entre Ríos durante las primeras semanas de 2026

Ruta 136.jpeg

El viernes 2, en Gualeguaychú, sobre la Ruta 136 que conecta con Fray Bentos, un accidente ocurrido durante la mañana a la altura del kilómetro 28 dejó tres muertos. Las víctimas fueron una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre argentino oriundo de Rosario. La esposa del hombre, que estaba embarazada, falleció días después en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de las heridas sufridas en el impacto.

El domingo 4, en Gilbert, también en Gualeguaychú, un siniestro en la Ruta 20 dejó cinco muertos. La última sobreviviente, Elina Gay Barreto, falleció el viernes 24, pocas horas después de su compañera de viaje, Martina Michel Moyano. A estas pérdidas se sumaron las de Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79.

El lunes 5, en Chajarí, sobre la Autovía 14, un accidente involucró a una familia que viajaba desde General Roca, Río Negro, hacia Misiones. La Volkswagen Suran en la que se trasladaban volcó y se incendió. Los Bomberos Voluntarios hallaron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de Nora del Carmen Techeira, de 44 años, sus hijas Gabriela Liz Martínez, de 20, y Omaira Ruth Martínez, de 17, y su hermano David Techeira, de 30. Dos días después, Astrid Martínez, melliza de Omaira y de 17 años, falleció en el Hospital San Martín de Paraná tras sufrir quemaduras en el 95% de su cuerpo.

Estos tres accidentes concentran 13 de las 20 víctimas fatales registradas en el mes, lo que alerta sobre la gravedad de los siniestros viales y la necesidad de reforzar la prevención y seguridad en las rutas de Entre Ríos.