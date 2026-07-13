Paritaria estatal: se retoma este martes El Gobierno de Entre Ríos y los representantes de los trabajadores de ATE y UPCN tendrán nueva audiencia paritaria este martes 14 de julio a las 14 13 de julio 2026 · 13:15hs

Foto: ATE Entre Ríos El Gobierno de Entre Ríos y los representantes de los trabajadores de ATE y UPCN tendrán nueva audiencia paritaria este martes 14 de julio a las 14

El Poder Ejecutivo entrerriano, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volverán a reunirse para continuar la negociación salarial de la administración pública. El encuentro se desarrollará este martes en la Secretaría de Trabajo tras el cuarto intermedio dispuesto en la última audiencia, donde las entidades gremiales solicitaron una revisión de los porcentajes ofrecidos.

LEER MÁS: Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional El Gobierno de Entre Ríos y los representantes de los trabajadores del sector público mantendrán una nueva audiencia paritaria este martes 14 de julio a las 14. El encuentro formal tiene como objetivo dar continuidad a la paritaria 2026, la cual había entrado en un periodo de cuarto intermedio técnico luego de que las conducciones de UPCN y ATE solicitaran un incremento en las pautas presentadas por las autoridades de la provincia.

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Foto: ATE Entre Ríos La propuesta oficial que se encuentra bajo análisis contempla un aumento del 3% para los haberes correspondientes a julio, otro 3% para los salarios de septiembre, y el mantenimiento de la suma fija no remunerativa que había sido acordada previamente en la mesa paritaria del pasado mes de mayo. Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron la notificación formal del llamado a las partes para este martes en la sede laboral.