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Policía de Diamante implementó el Protocolo de Salud Mental tras un incidente con un menor armado

El operativo fue en Strobel (Diamante) bajo el nuevo marco normativo tras el caso Goyeneche. El joven fue contenido y trasladado para atención médica

4 de julio 2026 · 09:24hs
Policía de Diamante implementó el Protocolo de Salud Mental tras un incidente con un menor armado

En un hecho sin precedentes para la Jefatura Departamental de Diamante, personal policial de la Comisaría de Strobel llevó adelante la implementación del Protocolo de Salud Mental durante la mañana de este viernes. La intervención se produjo luego de que los efectivos, que realizaban operativos de prevención, fueran alertados sobre un menor de edad en estado de alteración psíquica y exaltación emocional en una vivienda ubicada en las calles Soberanía y Mocoreta.

Según informaron las fuentes oficiales a UNO, la situación alcanzó un punto crítico cuando el menor intentó agredir a los uniformados con un arma blanca. A pesar de la hostilidad, los agentes lograron aplicar las técnicas sugeridas por el protocolo vigente, logrando desarmar al joven minutos después y moderar la problemática de manera efectiva.

El hecho ocurrió en calle Urquiza, en Diamante, en un control. El motociclista desobedeció indicaciones policilaes y daló una moto patrulla. Fue detenido

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Posteriormente, y en un trabajo coordinado con el personal de salud que arribó al lugar, se procedió al traslado del menor hacia el Hospital San José. Allí, el joven recibió la atención psico-física necesaria para iniciar su proceso de rehabilitación.

Un cambio de paradigma

Esta es la primera vez que la Jefatura de Diamante informa oficialmente la aplicación de este protocolo, el cual fue diseñado y establecido a raíz del resonante caso Goyeneche. La relevancia de este accionar técnico radica en los antecedentes del departamento, donde anteriormente se registró la muerte en custodia de Guillermo Ramírez en la localidad de Libertador San Martín.

El éxito del operativo fue posible gracias a una articulación integral entre diversas instituciones: la Policía, la Defensoría Pública y el sector Salud. Este abordaje conjunto permitió contener a la persona en crisis y garantizar una derivación adecuada, priorizando la salud y la integridad física tanto del afectado como de los intervinientes

Diamante protocolo Menor
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