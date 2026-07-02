Un grave incendio destruyó parte de una vivienda en barrio Paraná XIII

Un voraz incendio afectó de forma parcial una vivienda en calle Primero de Mayo, al final, en la zona del barrio Paraná XIII. No hubo heridos.

En el incendio en Paraná XIII trabajaron tres dotaciones de bomberos.

El incendio es en el barrio Paraná XIII.

Un voraz incendio afectó de forma parcial una vivienda en calle Primero de Mayo, al final, en la zona del barrio Paraná XIII de la capital provincial. En el lugar trabajaron este jueves por la noche tres dotaciones de bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a inmuebles cercanos.

En el siniestro trabajaron tres dotaciones, dos de Bomberos Voluntarios y una de Zapadores. En principio no hubo heridos, ya que el dueño de la vivienda no se encontraba en la misma.

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Las primeras informaciones confirman que un solo ambiente de la vivienda fue afectado por las llamas, por lo que el incendio fue rápidamente controlado por los bomberos.

Ahora, se esperan las pericias correspondientes para determinar como se inició el incendio.