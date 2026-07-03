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Casación confirmó la condena a Juan Ruiz Orrico por la tragedia de la ruta 39

La Cámara de Casación de Concordia rechazó el recurso presentado por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico y confirmó la condena.

3 de julio 2026 · 20:25hs
Casación confirmó la condena a Juan Ruiz Orrico por la tragedia de la ruta 39.

Casación confirmó la condena a Juan Ruiz Orrico por la tragedia de la ruta 39.

La Cámara de Casación de Concordia rechazó este viernes el recurso presentado por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico y confirmó la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el que murieron cuatro jóvenes de Basavilbaso.

Con esta resolución, el tribunal ratificó la sentencia dictada en marzo por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, quien declaró a Orrico autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, previsto en el artículo 84 bis del Código Penal.

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La condena a Juan Ruiz Orrico

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 123 de la ruta 39. De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial cuando invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

Los cuatro jóvenes fallecieron en el lugar mientras se dirigían desde Basavilbaso hacia Pronunciamiento, donde trabajaban.

Durante el debate oral, la Fiscalía, representada por Eduardo Santo, junto con los abogados querellantes Mario Arcusin y Rosatti, sostuvieron la acusación y solicitaron la pena máxima prevista para este tipo de delito, al considerar acreditada la responsabilidad penal del imputado.

Por su parte, la defensa de Orrico, ejercida por Félix Pérez y Leandro Monje, planteó distintos argumentos para obtener una reducción de la condena. Entre ellos, destacó la ausencia de antecedentes penales, el arrepentimiento manifestado por el acusado y la conducta mantenida durante todo el proceso judicial.

Sin embargo, la Cámara de Casación resolvió rechazar los planteos defensivos y confirmar íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

La causa aún puede llegar al Superior Tribunal

Tras el fallo conocido este viernes, la defensa todavía cuenta con una última instancia dentro del ámbito judicial provincial.

Los abogados de Orrico disponen de 10 días hábiles para preparar y presentar un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, una vez que la Cámara de Casación dé a conocer los fundamentos completos de su decisión.

En esa presentación deberán exponer los agravios que consideren procedentes e intentar demostrar que existen razones jurídicas suficientes para revisar la sentencia, apoyándose en antecedentes jurisprudenciales que respalden su postura.

Si el recurso no prospera, la condena quedará firme en el ámbito provincial y se consolidará la pena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva impuesta por la Justicia entrerriana por el choque que provocó la muerte de los cuatro jóvenes.

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