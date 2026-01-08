Uno Entre Rios | Policiales | Paso Cerrito

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Dos mujeres, oriundas de Buenos Aires, fueron detenidas en el puesto caminero de Paso Cerrito cuando intentaban contrabandear 130 celulares.

8 de enero 2026 · 21:10hs
El plan de dos mujeres que pretendían revender en Buenos Aires más de 130 celulares comprados a bajo precio en Paraguay quedó frustrado luego de que la policía hallara los dispositivos escondidos en su auto durante un control carretero en Entre Ríos.

El hecho ocurrió en el puesto de control vial de Paso Cerrito, situado cerca del límite con Corrientes y a poco más de 20 kilómetros de la localidad de Chajarí, cuando un oficial detuvo la marcha de un Volkswagen Taos blanco ocupado por dos personas.

LEER MÁS: Paso Cerrito: hallan más de $243 millones ocultos en un "doble fondo" de un auto

Detalles del hecho en Paso Cerrito

El efectivo revisó la parte trasera del vehículo y notó, en la parte lateral izquierda del baúl, una pieza de tapicería mal colocada que, descubrió entonces, escondía teléfonos celulares, según informó la policía de Entre Ríos.

Tras el hallazgo, los agentes demoraron a las dos ocupantes del vehículo y esperaron la orden del Juzgado Federal de Concordia para realizar la requisa completa. Luego de recibir la autorización continuaron y descubrieron celulares debajo del capot y en los compartimientos laterales del auto.

En total, secuestraron 131 teléfonos de “diversas marcas y modelos” que el agente verificador de la División Aduana de Concordia, Federico Madaro, valuó en $25 millones.

Las mujeres fueron identificadas como Silvia Jorgelina Mariano, de 54 años y empleada pública, y Belén Nataly Acosta, de 22 y estudiante, ambas argentinas y con domicilio en la localidad bonaerense de Mercedes. Después del hecho quedaron en libertad y supeditadas a la causa.

