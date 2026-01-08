Un fuerte accidente se produjo durante la mañana de este jueves en la ruta 12 a la altura del kilómetro 109 en el Puente Urquiza, sentido norte – sur. Por razones que se tratan de establecer, dos camiones colisionaron y uno de ellos terminó volcando. Ello obligó a cortar la ruta, pero promediando la tarde se volvió a habilitar al tránsito.
Fuerte choque entre camiones en ruta 12
Dos camiones chocaron en el Puente Urquiza a la altura el kilómetro 109 de la ruta 12. El tránsito estuvo interrumpido hasta la tarde.
8 de enero 2026 · 18:11hs
Mientras se desarrollan las tareas de remoción de los rodados siniestrados, la circulación se habilitó de manera asistida por el carril contrario, con paso alternado cada 15 minutos. Esta situación generó importantes demoras en el Complejo Zárate–Brazo Largo, especialmente para quienes transitaban por la ruta nacional 12 en dirección norte–sur.
Pedido de precaución en ruta 12
Desde la empresa concesionaria vial se solicita a los conductores paciencia y extrema precaución al circular por la zona, respetando las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.