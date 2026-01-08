Uno Entre Rios | Ovación | Valentin Carboni

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Valetín Carboni llega a préstamo de Inter por una temporada y ya está a disposición de Gustavo Costas en Ciudad del Este.

8 de enero 2026 · 19:42hs
Valentín Carboni se puso la de Racing.

Valentín Carboni se puso la de Racing.

Racing dio el gran golpe del mercado de pases al acordar con Inter de Milán la incorporación de Valentín Carboni, una de los jugadores con más potencial que tiene el fútbol argentino, a préstamo y por un año.

Carboni llegó ayer a Buenos Aires, luego se hizo la revisión médica y este jueves fue presentado por Racing como el primer refuerzo de la temporada, en la que afrontará los torneos locales y la Copa Sudamericana.

Valentín Carboni integró el plantel del Seleccionado Argentino que conquistó la Copa América 2024.

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Real Madrid se impuso en el derbi. 

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Inter y Carboni buscaban los minutos que no tenía en Genoa, por lo que decidieron cortar el préstamo y encontrar un nuevo camino para el joven de 20 años.

Racing se movió rápido con Diego Milito (ídolo de Inter) como cabeza de la negociación, se cerró la cesión y Carboni fue oficializado en las redes sociales de la institución de Avellaneda.

Valentín Carboni usará el 21 que tenía Gabriel Arias

Luego de la presentación, Carboni viajó a Paraguay y se sumó a la pretemporada de La Academia bajo las órdenes de Gustavo Costas.

Si bien se especulo que podía llevar la 10 que dejó libre Luciano Vietto, Carboni tendrá el 21dejó Gabriel Arias luego de su salida del equipo tras siete años y medio y que también utilizó en su momento Marcelo Chelo Díaz, volante chileno de buen paso por Avellaneda.

Carboni llegó a Paraguay y se puso a las órdenes de Costas en Racing

Siguiendo con las incorporaciones, Racing tenía cerrado a Matko Miljevic desde Huracán a cambio de 3 millones de dólares por el 80% del pase. Sin embargo, una diferencia clave en las condiciones trabó la operación: la Academia pretendía abonar el monto en cuotas, mientras que la dirigencia del Globo quiere el dinero de contado.

En Avellaneda confían en que se va a solucionar pronto y que, dentro de poco, estará en el país paraguayo para sumarse a la pretemporada. No obstante, el Quemero sostiene su postura, por lo que los altos mandos de ambas instituciones deberán reunirse nuevamente para ponerle punto final al asunto.

Por qué se trabó la llegada de Miljevic a Racing

Por ahora, el mercado de Racing permanecerá en alerta, sobre todo si se llevan a algún futbolista titular o que sea pieza importante. En ese caso, desde la dirigencia intentarán suplir esa baja en caso de que sea necesario. Mientras tanto, el plantel se entrena pensando en tener su primer partido del año el 18 de enero en Concepción frente a la Universidad de Chile.

Valentin Carboni Racing Inter Buenos Aires
