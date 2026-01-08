Uno Entre Rios | Ovación | Real Madrid

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

En Arabia Saudita, Real Madrid le ganó 2-1 al Colchonero con goles de Valverde y Rodrygo. Sorloth descontó para los Rojiblancos de los argentinos.

8 de enero 2026 · 21:10hs
Real Madrid se impuso en el derbi. 

Real Madrid se impuso en el derbi. 

En Arabia Saudita, Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid y jugará la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Un golazo de tiro libre de Federico Valverde y otro tanto de Rodrygo pusieron en ventaja al Merengue. Luego, descontó Alex Sorloth con asistencia de Giuliano Simeone, pero no fue suficiente. También gozaron de minutos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada y Franco Mastantuono. De esta manera, se llevará a cabo El Clásico en la final, que se realizará el próximo domingo 11 de enero a las 16 horas.

Kylian Mbappé es la gran figura del elenco Merengue.

Preocupación en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé

Valentín Carboni se puso la de Racing.

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Real Madrid Barcelona Arabia Saudita Federico Valverde Barcelona
Noticias relacionadas
Todo listo para una nueva edición del Triatlón de La Paz

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

El argentino se posiciona en la tercera posición de la clasificación general.

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

patronato tiene fecha para el regreso al grella

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja.

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Ultimo Momento
Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Acusan a Javier Milei de desfinanciar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Policiales
Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario": el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Ovación
La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

La provincia
Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dejanos tu comentario