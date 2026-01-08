Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

En Arabia Saudita, Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid y jugará la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Un golazo de tiro libre de Federico Valverde y otro tanto de Rodrygo pusieron en ventaja al Merengue. Luego, descontó Alex Sorloth con asistencia de Giuliano Simeone, pero no fue suficiente. También gozaron de minutos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada y Franco Mastantuono. De esta manera, se llevará a cabo El Clásico en la final, que se realizará el próximo domingo 11 de enero a las 16 horas.