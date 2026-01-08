La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Será dos jornadas a puro deporte y emoción en La Paz. Las actividades se desarrollarán el viernes 16 y sábado 17.

Todo listo para una nueva edición del Triatlón de La Paz

La ciudad de La Paz volverá a convertirse en epicentro del deporte regional e internacional con la realización del Triatlón Internacional de La Paz 2026, que se desarrollará durante dos jornadas, el viernes 16 y sábado 17 de enero, con competencias destinadas tanto a categorías infantiles como a juveniles y mayores.

El tradicional evento, uno de los más convocantes del calendario deportivo de verano en Entre Ríos, reunirá a atletas de distintos puntos del país y del exterior, consolidando a La Paz como un escenario privilegiado para la práctica del triatlón, con circuitos que combinan río, rutas y espacios naturales característicos de la región.

La organización informó que la entrega de kits para los participantes se realizará en la Oficina de Turismo del Puerto de La Paz, en los siguientes días y horarios: jueves 15: de 18 a 22; viernes 16 de enero de 2026: de 8 a 22 (para juveniles y mayores); viernes 16 de enero de 2026: de 8 a 11 (categorías infantiles).

Durante estas jornadas, los competidores deberán completar el proceso de acreditación y retirar el material correspondiente para poder participar de las pruebas.

En Mayores y juveniles

Las competencias para juveniles y mayores se llevarán a cabo el sábado 17, con un cronograma que contempla distintas modalidades y distancias. La actividad comenzará desde temprano con la habilitación del área de transición: a las 9: habilitación del Área de Transición para categorías Estándar, Juveniles, Sprint, MTB y Paratriatlón; a las 11.30: Cierre del Área de Transición; a las 14:00: Traslado de competidores de categorías Juveniles, Sprint, MTB y Paratriatlón; a las 14.45: Largada de Juveniles, Sprint, MTB y Paratriatlón (desde Puerto Márquez); a las 15.20: traslado de competidores categoría Estándar hacia el punto de partida; a las 16.20: largada del Triatlón Estándar, varones y damas (desde Paraje Barranca Negra); a las20:00: Tiempo máximo de finalización para la categoría Estándar; alas 22: ceremonia de entrega de premios en el Puerto Local

Modalidades y distancias. El Triatlón Internacional de La Paz 2026 contará con cinco modalidades de competencia, que deberán seleccionarse al momento de la inscripción: Juveniles (14 a 19 años): 750 metros de natación / 20 kilómetros de ciclismo / 5 kilómetros de pedestrismo (bicicleta de ruta exclusivamente).

MTB: 750 m de natación / 20 kilómetros de ciclismo / 5 kilómetros de pedestrismo (bicicleta de mountain bike, sin distinción de rodado).

Sprint: 750 metros de natación / 20 kilómetros de ciclismo / 5 kilómetros de pedestrismo (bicicleta de ruta exclusivamente).

Paratriatlón: 750 metros de natación / 20 km de ciclismo / 5 kilómetros de pedestrismo.

Estándar: 1.500 metros de natación / 40 kilómetros de ciclismo / 10 kilómetros de pedestrismo (bicicleta de ruta exclusivamente).

Infantiles

El viernes 16 estará especialmente dedicado a las categorías infantiles, con un cronograma propio que busca promover el deporte desde edades tempranas en un entorno cuidado y festivo: a las 12: habilitación del Área de Transición (todas las categorías infantiles); a las 13.30: cierre del Área de Transición; a las 14: Largada de las categorías infantiles; a las 17.45: Finalización de las competencias del Triatlón Infantil; a las 18: ceremonia de entrega de premios del Triatlón Infantil en el Puerto Local

Impulsa el turismo de La Paz

El Triatlón Internacional de La Paz no solo representa una competencia deportiva de alto nivel, sino también un importante impulsor del turismo y la economía local, con la llegada de atletas, equipos técnicos y familias que colman la ciudad durante el fin de semana.

Con una cuidada organización, múltiples modalidades y un entorno natural único, La Paz se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos deportivos más emblemáticos del verano entrerriano.

Todo listo para una nueva actividad en el norte entrerriano. La ciudad de La Paz se paraliza para una competencia que es un clásico para todos. Vendrán deportistas de todo el país para una fiesta.