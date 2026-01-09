Uno Entre Rios | La Provincia | bicameral

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

La Multisectorial de Derechos Humanos y la Rodher pidieron audiencia a Rogelio Frigerio y autoridades de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos

9 de enero 2026 · 14:54hs
La Multisectorial de Derechos Humanos, junto a la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), presentó formalmente pedidos de audiencia ante el gobernador Rogelio Frigerio y las autoridades de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, para manifestar su "profunda preocupación" por la situación crítica del Registro Único de la Verdad (RUV).

A través de notas dirigidas al mandatario provincial, así como al diputado Fabián Rogel y al senador Martín Oliva (Presidente y Secretario de la Bicameral de Derechos Humanos), las organizaciones denunciaron un proceso de "vaciado institucional que pone en riesgo más de 20 años de construcción de memoria y justicia en la provincia".

La entidad que reúne a legisladores de ambas cámaras, de escasa o nula actividad en los últimos años, se conformó el año pasado, en una reunión donde se ratificó a los miembros por la Legislatura del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: los diputados Silvio Gallay (JxER) y Silvina Deccó (Más para ER) y el senador Juan Pablo Cosso (Más para ER), publica Bicameral.

Secretaría de Derechos Humanos Registro Único de la Verdad

La situación en el RUV se da por la baja de varios de los contratos de personas que trabajaban en esa dependencia, entre ellos un abogado que intervenía en las causas por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos.

Según advierten la Multisectorial y la RODHER, el organismo creado por la Ley N.º 9577 atraviesa un escenario de precariedad extrema caracterizado por "despidos masivos, ausencia de una dirección que planifique y ejecute políticas públicas, crisis de infraestructura y riesgo del acervo documental".

Desde la provincia salieron a responder a esa denuncia, negando que exista algún tipo de "vaciamiento" y garantizando la continuidad del funcionamiento de la dependencia.

