El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja El concordiense Marcos Kremer se fracturó el pulgar de la mano derecha y será baja varias semanas tras ser operado, confirmaron desde su club en Francia. 8 de enero 2026 · 08:45hs

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja.

En la victoria como visitante ante Montauban por 34-19, correspondiente a la 14° fecha del Top 14 de Francia, Marcos Kremer sufrió una lesión en su mano derecha y no pudo completar el encuentro.

Tras las declaraciones del entrenador, que mostraron preocupación por el estado del jugador argentino, el club emitió este martes un comunicado aclarando la situación de sus lesionados y haciendo referencia al nacido en Concordia.

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

LEER MÁS: Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída Lesión del concordiense Marcos Kremer: estará fuera varias semanas en el Top 14 Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salida de 22 (@salidade.22) "La recuperación de Marcos Kremer, operado de una fractura del pulgar de la mano derecha, será más larga y estará de baja varias semanas", informó el club, confirmando que el forward argentino pasó por el quirófano y estará ausente por un período prolongado.