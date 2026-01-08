Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Kremer

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer se fracturó el pulgar de la mano derecha y será baja varias semanas tras ser operado, confirmaron desde su club en Francia.

8 de enero 2026 · 08:45hs
El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja.

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja.

En la victoria como visitante ante Montauban por 34-19, correspondiente a la 14° fecha del Top 14 de Francia, Marcos Kremer sufrió una lesión en su mano derecha y no pudo completar el encuentro.

Tras las declaraciones del entrenador, que mostraron preocupación por el estado del jugador argentino, el club emitió este martes un comunicado aclarando la situación de sus lesionados y haciendo referencia al nacido en Concordia.

Las jugadoras de la Selección Argentina de Sóftbol entrenando con miras a lo que viene.

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

La dupla argentina campeona del mundo buscarán recortar los seis minutos con los líderes.

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

LEER MÁS: Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Lesión del concordiense Marcos Kremer: estará fuera varias semanas en el Top 14

Embed

"La recuperación de Marcos Kremer, operado de una fractura del pulgar de la mano derecha, será más larga y estará de baja varias semanas", informó el club, confirmando que el forward argentino pasó por el quirófano y estará ausente por un período prolongado.

Marcos Kremer Baja Concordia
Noticias relacionadas
El escenario de largada para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe fue elegido estratégicamente por sus condiciones generales y su infraestructura.

La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe tendrá su largada en el Club Náutico

Los participantes locales del Maratón de Reyes retiraron su kits.

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferrán Torres adelantó al Barcelona.

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

ferro de san salvador se bajo de la liga federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ver comentarios

Lo último

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Ultimo Momento
Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Policiales
Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ovación
El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

La provincia
Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Dejanos tu comentario