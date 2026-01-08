En la victoria como visitante ante Montauban por 34-19, correspondiente a la 14° fecha del Top 14 de Francia, Marcos Kremer sufrió una lesión en su mano derecha y no pudo completar el encuentro.
El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja
El concordiense Marcos Kremer se fracturó el pulgar de la mano derecha y será baja varias semanas tras ser operado, confirmaron desde su club en Francia.
8 de enero 2026 · 08:45hs
Tras las declaraciones del entrenador, que mostraron preocupación por el estado del jugador argentino, el club emitió este martes un comunicado aclarando la situación de sus lesionados y haciendo referencia al nacido en Concordia.
"La recuperación de Marcos Kremer, operado de una fractura del pulgar de la mano derecha, será más larga y estará de baja varias semanas", informó el club, confirmando que el forward argentino pasó por el quirófano y estará ausente por un período prolongado.