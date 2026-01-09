Uno Entre Rios | Policiales | Pelea

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Violenta pelea en La Paz entre un conductor y dos inspectores de Tránsito durante un control. El municipio y la Justicia investigan y repudiaron la violencia.

9 de enero 2026 · 13:59hs
Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz.

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz.

Un violento enfrentamiento ocurrido este jueves por la tarde en la ciudad de La Paz tuvo como protagonistas a un conductor y dos inspectores de Tránsito. Desde la Municipalidad informaron que se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Según se indicó oficialmente, la gresca se desató "durante un procedimiento de control en el que se labró un acta de infracción". Además, señalaron que "la situación se encuentra bajo instancias administrativas y judiciales, y se ha iniciado una investigación sumaria".

Dos inspectores y un conductor involucrados en una pelea en la vía pública

Asimismo, desde el municipio aclararon que "hasta tanto finalicen las actuaciones, no se emitirán valoraciones al respecto" y remarcaron que "se repudia todo tipo de violencia".

Por su parte, la Policía de Entre Ríos dio a conocer detalles sobre su intervención en el episodio ocurrido en la vía pública. De acuerdo a lo informado, el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles San Martín y Sáenz Peña, donde los inspectores, "al intentar realizar su labor ante una infracción cometida por el conductor, son agredidos físicamente".

Tras la intervención de la Fiscalía, el conductor, un vecino de 51 años, fue detenido. Además, se ordenó la identificación de los dos funcionarios municipales involucrados, jóvenes de 21 y 23 años.

Desde la Jefatura Departamental de La Paz informaron que, como consecuencia del episodio, se inició una causa por lesiones y se registraron denuncias recíprocas.

Finalmente, desde la Municipalidad reiteraron que se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y ratificaron su postura de no emitir valoraciones hasta que concluyan las actuaciones correspondientes.

