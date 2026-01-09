Uno Entre Rios | La Provincia | Comercio

Comercio en Paraná cerró un 2025 "paupérrimo"

9 de enero 2026 · 11:35hs
El titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná; marcelo Quiroga calificó de “paupérrimo” el 2025, en cuanto a ventas. La crisis que atraviesa el comercio originó que en el microcentro 76 comercios deban cerrar sus puertas de forma definitiva o trasladarse a zonas cuyos alquileres son más accesibles. Además las ventas online y las importaciones también afectaron notablemente el rubro.

En sintonía con lo que sucede a nivel nacional, el Centro Comercial de Paraná calificó al 2025 como “paupérrimo” debido a la caída de consumo y al cierre de aproximadamente 76 locales en el microcentro de la capital entrerriana.

“El 2025 marcó una tendencia de guardar dinero para fechas específicas o eventos especiales familiares y de alguna manera se contrajo en lo que era el consumo rutinario que tenía cualquier persona con un salario que le posibilitaba acceder a darse gustos”, explicó el titular del Centro a APF.

Respecto al cierre de negocios, el motivo se debió al incremento de los costos de alquileres y de servicios. Aunque algunos debieron bajar la persiana para siempre, otros buscaron una solución. “Muchos comerciantes tuvieron que mudarse a zonas donde los alquileres eran mucho más baratos, privilegiando mantener sus puertas abiertas a tener que cerrar por querer estar en el ámbito del centro”, indicó Quiroga.

Ventas online

En referencia a las ventas online, el representante de los comercios en Paraná expresó que crece año tras año: “Toda competencia es válida en cuanto esté enmarcada dentro de la ley. Esto significa que si están habilitados municipal, provincialmente y pagan sus impuestos a nivel nacional tienen todo el derecho de subsistir de la mejor manera que ellos crean conveniente, acorde a sus ingresos o a su servicio”.

En este contexto, apuntó,contra lo que no está contemplado en el marco de la ley: “Lo que no aceptamos es la competencia desleal, es decir, personas que entre cuatro paredes en el fondo de la casa pone un comercio online que no está registrado ni tributa como corresponde”. Y agregó: “Es desleal también con el trato al público, que no sabe a quién le está comprando y muchas veces es engañado porque el producto que se ofrece no es el que realmente le llega a su casa”.

En ese sentido, Quiroga aprovechó la oportunidad para dar su punto de vista sobre las aplicaciones de compras chinas como Temu o Shein. “El Centro Comercial envió un comunicado solicitando medidas al gobierno nacional. Estas plataformas no pagan ningún impuesto”.

Además, sostuvo que otro punto que desfavorece al comerciante argentino en relación a estas aplicaciones es el salario por hora de los empleados: “En estas empresas que están en lugares como China, Hong Kong y diversos países donde se produce esta mercadería el valor de la hora hombre es de un dólar, en el mejor de los casos. Mientras que acá ese precio no baja de los cuatro dólares y medio, cinco, seis dólares”.

Día de Reyes: alto volumen de ventas pero con un ticket en caída libre

Luego de darse a conocer que en Navidad las ventas tuvieron una caída del 41,9% con respecto al ticket promedio del 2024, las compras en Reyes fueron numerosas pero la recaudación final fue baja. A diferencia de Navidad, el sector más beneficiado fue Librería con un 5% de ventas, mientras que Juguetería fue el que menos vendió.

