"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte y Katherine Alva marcharon frente a Tribunales. El accionar de la Justicia "es una burla", expresó una manifestante.

9 de enero 2026 · 12:02hs
Foto: UNO/Gerónimo Flores

Familiares y amigos de Facundo Uriel Bracamonte y de Katherine Alva realizaron una marcha por justicia este viernes por la mañana frente a los Tribunales de Paraná. La movilización exigió justicia por la muerte de Facundo, ocurrida en mayo de 2025, y por Katherine, la adolescente de 15 años que permanece internada en estado crítico y en terapia intensiva tras ser baleada.

El reclamo central de los manifestantes fue que las personas detenidas enfrenten todo el peso de la Justicia y que se adopten medidas concretas para evitar que continúen repitiéndose hechos de violencia armada que enlutan a la comunidad.

Marcha por justicia en Paraná por Facundo Bracamonte y Katherine Alva

Los familiares remarcaron además que uno de los menores señalados como responsable del ataque que dejó gravemente herida a Katherine habría estado implicado en el homicidio de Facundo Bracamonte ocurrido en mayo de 2025, lo que profundiza el pedido de justicia.

El testimonio de la madre de Facundo

Pedido de justicia (1).jpeg

En diálogo con UNO, la madre de Facundo Bacamonte expresó su dolor e indignación ante la reiteración de hechos violentos protagonizados por los mismos acusados: "Pido justicia para que vayan presos los dos por igual. Los dos eran cómplices, los dos andaban en la moto cuando mataron a mi hijo. Los dos tienen que tener una condena y no pueden volver a quedar en libertad", afirmó.

Relató que, tras el asesinato de su hijo, había solicitado que uno de los acusados no fuera liberado, pero permaneció detenido solo tres meses. " Lo largaron y ahora cometió otro delito más. Y la chica está luchando por su vida", señaló.

Según indicó, desde la Fiscalía le informaron que la causa se elevaría a juicio en febrero y que el proceso podría concretarse hacia agosto. Sin embargo, manifestó su preocupación porque el principal acusado es menor de edad y recién cumpliría una condena efectiva al alcanzar la mayoría de edad. "Mientras tanto, sigue haciendo de las suyas", lamentó.

La mujer aseguró no sentir miedo, pero sí una profunda bronca, y denunció que el acusado se habría fotografiado en el lugar donde ocurrió el homicidio de su hijo, a modo de burla. "Después eliminaron todo de las redes sociales, pero había muchas cosas publicadas", sostuvo.

"Facundo era todo en mi vida. Me mataron en vida, nos arruinaron a todos. Tiene que pagar por lo que hizo y no pueden volver a dejarlo libre", concluyó.

El estado de salud de Katherine y el reclamo de su amiga

En diálogo con UNO, una de las amigas de Katherine brindó detalles sobre la evolución de la adolescente, quien continúa internada en terapia intensiva. Indicó que presentó una leve mejoría, aunque su estado sigue siendo crítico.

Aclaró que, hasta el momento, no fue sometida a una nueva intervención quirúrgica. Explicó que, tras la extracción de un fragmento de cráneo, sufrió una hemorragia y los médicos debieron inducirla al coma. "Por ahora no hay ninguna operación más", precisó.

En cuanto al pedido de justicia, sostuvo que exigen que los menores involucrados sean juzgados como adultos. "Pedimos que se los condene como mayores, como lo que son: asesinos. Queremos cadena perpetua y que cambien las leyes para que termine la impunidad", reclamó.

También cuestionó el accionar judicial: "La justicia hoy es una burla para nosotros. Solo les dieron detenciones de 30 días, que se van renovando hasta un máximo de 90. Después de eso, se lavan las manos y quedan libres".

